Antonio Banderas, C’è Posta Per Te: quanti anni ha l’attore?

Quanti anni ha Antonio Banderas e cosa sappiamo sull’attore ospite oggi a C’è Posta Per Te.

Antonio Banderas è l’attore nonché ospite di punta della puntata di questa sera di C’è Posta Per Te. Suo compito sarà quello di realizzare il sogno di uno degli invitati in trasmissione, ma i fan di Banderas hanno molte domande sul suo conto. Quanti anni ha l’attore? Questa è ad esempio una delle cose più chieste a riguardo.

Quanti anni ha Antonio Banderas e cosa sappiamo della sua vita

Il vero nome di Antonio Banderas è José Antonio Domínguez Bandera classe 1960 la sua età è di 60 anni. Nessuno lo avrebbe mai detto visto che ha uno stile molto giovanile e un volto super curato. Eppure l’attore ha la sua veneranda età pur rimanendo un sex symbol. Nato a Malaga ha debuttato come attore nel 1982 nel film di Almodovar, Labirinto di Passioni. Tra i due nasce una bella collaborazione che va avanti anche con il film, famosissimo, Donne sull’orlo di una crisi di nervi. Il successo però lo abbiamo quando interpreta Zorro nel film La Maschera di Zorro del 1998. Lo vediamo però anche in film come Philadelphia, Intervista Col Vampiro e ha ottenuto una candidatura al premio Oscar nel film Dolor Y Gloria.

Con chi è fidanzato Antonio Banderas

Per quanto riguarda la sua vita privata sappiamo che per 8 anni è stato sposato con l’attrice Ana Leza, ma un anno dopo la fine della loro storia d’amore, nel 1996 è arrivata la relazione con la collega Melanie Griffith e, dal loro amore, è nata una figlia, Stella. I due si sono separati però nel 2014 e, da allora Antonio Banderas è fidanzato con la consulente finanziaria olandese Nicole Kimpel.

Banders era un po’ sparito dalle scene, ma il motivo è stato legato ad un problema di salute. Nel 2017 infatti è stato ricoverato in ospedale per un malore e, a seguito di questo incidente, è stato operato al cuore e gli hanno inserito tre stent. Come lui stesso ha dichiarato questa brutta avventura gli ha come aperto gli occhi dandogli come una seconda vita.