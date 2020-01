GF Vip, Alfonso Signorini contro Barbara Alberti: “Un minimo di educazione!”, cosa è successo in diretta, durante la puntata di ieri sera del reality.

È andata in onda ieri sera una nuova scoppiettante puntata del Grande Fratello Vip. Il reality più spiato di Italia è entrato ormai nel vivo e i colpi di scena sono all’ordine del giorno. E, anche durante la diretta di ieri sera, è accaduto di tutto! Dall’incontro tra Antonella Elia e il suo fidanzato Pietro, alla rivelazione in diretta a Licia Nunez, sul post pubblicato su Instagram dalla compagna Barbara. Ma, il vero colpo di scena, super inaspettato, è arrivato a fine serata, quando una delle concorrenti si è rifiutata di fare le nomination. Si tratta di Barbara Alberti, che ha dichiarato di non riuscire più a sostenere il meccanismo delle nomination e di voler lasciare il gioco. La sua reazione ha lasciato tutti senza parole. Soprattutto Alfonso Signorini, che, a un certo punto, è apparso visibilmente infastidito. Ecco cosa è successo durante la diretta.

GF Vip, Alfonso Signorini contro Barbara Alberti: il battibecco durante le nomination

Un colpo di scena davvero inaspettato, quello durante le nomination di ieri sera al GF Vip. Una delle concorrenti, Barbara Alberti, ha espresso in diretta la sua volontà di lasciare il gioco. La scrittrice non riesce a ‘sopportare’ il meccanismo delle nomination, poiché ha legato con tutti i concorrenti, e non riesce a trovare motivazioni per fare un nome. “Mi rifiuto, cacciatemi dalla Casa”, dichiara la Alberti al momento del suo turno. Ma Alfonso tenta di farla ragionare, spiegandole che nel gioco c’è un regolamento che va rispettato: “In questo momento non stai avendo una reazione sensata, non è una reazione intelligente! Ci sono delle regole, e le regole sono nate per essere rispettate anche se sei Barbara Alberti”.ll conduttore appare visibilmente infastidito, soprattutto quando Barbara continua a parlare con le sue coinquiline, ignorando le sue parole: “Scusa Barbara io sto parlando con te! Un minimo di educazione, grazie!”. E, dopo alcuni minuti di riflessione, la Alberti sceglie di votare Paola di Benedetto, la meno votata e quindi la meno a rischio.

Infine, Barbara va in nomination, essendo la più votata tra le donne. La Alberti sarà al televoto contro Patrick e Fernanda. Riuscirà a restare in casa e attendere l’esito della votazione o sceglierà di abbandonare il gioco? Non ci resta che attendere le prossime novità direttamente dalla Casa del GF Vip! Restate collegati!