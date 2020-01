Francesca Barra risponde ad Antonella Elia: “Hai sofferto e mi dispiace, ma questo non ti assolve. Tutti hanno una sofferenza”

Antonella Elia è stata al centro di una enorme polemica nell’ultima puntata del Grande Fratello Vip. Il suo atteggiamento è sembrato un po’ sopra le righe e, più nello specifico, offensivo. Soprattutto nei confronti di Fernanda Lessa, con cui Antonella ha avuto più di un diverbio, non c’è stata alcuna esclusione di colpi. La Elia ci è andata giù pesante più di una volta, tirando in ballo anche situazioni molto delicate ed intime che la Lessa si è trovata ad affrontare nella sua vita. Non che la brasiliana non abbia fatto lo stesso. Ecco, in realtà, potremmo dire che le due se ne siano dette di tutti i colori. Ma questo non è l’unico episodio di ‘aggressività’ che vede Antonella protagonista all’interno della casa del Grande Fratello Vip. “Mi vedo brutta, la mia vita è stata sempre ‘uragano’ ed io adesso non so fare altro”, ha confessato, poi, ad Alfonso Signorini quando si è ritrovata nel confessionale, in disparte rispetto agli altri concorrenti e coinquilini.

Antonella Elia, Francesca Barra risponde alle minacce: “Hai sofferto, ma questo non ti assolve”

Francesca Barra aveva espresso alcune considerazioni circa il comportamento della Elia all’interno della casa del Grande Fratello Vip nella trasmissione La Repubblica delle Donne di Piero Chiambretti. Considerazioni che sono state riportate al Gf Vip all’attenzione di Antonella, che ha risposto per le rime: “Vorrei dire due parole a Francesca Barra”.

Francesca Barra ha voluto rispondere con un videomessaggio a quanto detto dalla Elia: “Ad Antonella Elia che mi aspetta fuori – Cara Antonella, non sei schietta, sei offensiva e crei disordine. Quindi in tv sei la concorrente ideale, da proteggere e mantenere. Ma nella vita non funziona così. Sei tu nella casa del Grande Fratello Vip, sai benissimo che ciò che dici viene e ascoltato, amplificato e giudicato. Quindi le due paroline che vuoi dire a me quando esci dalla casa, (che tra l’altro l’hai detto con un certo bullismo, perché io ho criticato soltanto un atteggiamento che hai avuto, ma per te l’errore sarà sempre dietro l’angolo) puoi rivolgerle alle persone che si sono offese e a tutte le vittime di violenza anche verbale.

Il fatto che tu abbia sofferto nella vita mi può dispiacere, come provo empatia nei confronti di chi soffre, ma non ti assolve dal riversare la rabbia con le offese. Questa è la differenza fra noi e le bestie. E se sei in tv dovresti saperlo perché abbiamo un privilegio: arrivare a tante persone. Posso provare empatia e dispiacermi nei confronti di chi ha provato dolore. Ma questo non ti assolve dalla tua rabbia. Tutti noi abbiamo un dolore. Nella vita si può anche chiedere scusa”.