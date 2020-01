GF Vip, colpo di scena durante le nomination: “Non lo faccio, cacciatemi dalla casa”; ecco cosa è accaduto durante la diretta di ieri sera.

Una puntata davvero ricca di emozioni, quella di ieri del Grande Fratello Vip. La quarta edizione del reality più spiato della tv è entrata ormai nel vivo, e i colpi di scena non mancano mai. Durante la diretta di ieri sera è accaduto davvero di tutto: dal’incontro tra Antonella Elia e il suo fidanzato Pietro, alla rivelazione in diretta a Licia Nunez, sul post pubblicato dalla sua compagna Barbara. Ma l’episodio più inaspettato della serata è accaduto quasi a fine puntata. Nello specifico, nel momento delle temutissime nomination. Le donne hanno dovuto fare le nomination palesi, in mistery room, guardandosi negli occhi. Ed è stato proprio in questo momento che una delle concorrenti ha espresso la volontà di lasciare il gioco. Si tratta di Barbara Alberti, che dichiara di non essere più in grado di ‘giocare’ in questo reality: “È troppo reale, non riesco a distinguerlo dalla realtà. Mi fa star male fare le nomination, non riesco a uscire dal simbolo di eliminare una persona”. Scopriamo cosa è successo.

GF Vip, colpo di scena durante le nomination: “Non lo faccio, cacciatemi dalla casa”, Barbara Alberti vuole lasciare il gioco

Barbara Alberti vuole abbandonare la Casa del Grande Fratello. È stata proprio la concorrente a rivelarlo, durante il momento delle nomination. Ed è proprio questo il motivo che ha spinto la scrittrice verso questa decisione: Barbara non riesce e nominare nessuno dei suoi compagni, che trova meravigliosi: “Quando sono entrata ero pronta a sparare a zero, pensavo ci fossero delle persone ignobili, ma ho avuto la ‘disgrazia’ di aver trovato persone meravigliose”. La Alberti rivela di stare davvero male per questa cosa e, infatti, quando arriva il suo turno di dire il nome, dichiara: “Non voto, non voglio fare nomination, mi rifiuto, cacciatemi dalla Casa”. Alfonso cerca di farla ragionare, spiegando che, qualsiasi sia la sua decisione finale, il regolamento del gioco va rispettato. E il conduttore si infastidisce quando la Alberti continua a parlare senza ascoltare le sue parole:” Scusa Barbara io sto parlando con te, un minimo di educazione! Ci sono delle regole e devono essere rispettate civilmente, anche se sei Barbara Alberti. ” Ma, dopo un breve battibecco, la Alberti decide di fare il nome di Paola di Benedetto, la meno votata e quindi la meno a rischio.

Alla fine, tra le donne, è stata proprio Barbara ad andare in nomination, ed è al televoto insieme a Fernanda Lessa e Patrick. Non ci resta che scoprire la decisione finale della Alberti, per sapere se deciderà di restare in casa e attendere il prossimo lunedì per l’esito del televoto! Restate collegati!