Giulia De Lellis ospite di Verissimo oggi 25 gennaio 2020 ha parlato del caso di doping che lo scorso dicembre ha coinvolto Iannone, del matrimonio, poi le parole su Damante: ecco la sua intervista in anteprima sul sito Mediaset.

Giulia De Lellis è diventata ormai un’icona in Italia per molte giovani: l’influencer ospite di Silvia Toffanin, oggi 25 gennaio 2020, sta vivendo un momento felice. Ha ritrovato la serenità al fianco di Andrea Iannone, il pilota di Moto GP: la De Lellis si è fatta conoscere nel programma Uomini e Donne dove diventò la fidanzata di Andrea Damante. La loro storia fece sognare tutto il pubblico di Mediaset: un tradimento però la fece terminata. La storia delle ‘corna’ l’ha raccontata lei stessa in un libro che ha avuto un enorme successo. Oggi però è acqua passata: è serena al fianco del suo nuovo fidanzato con cui convive. Ecco le confessioni fatte nello studio di Verissimo.

Giulia De Lellis a Verissimo: la verità sul matrimonio con Iannone, su Andrea Damante…

Giulia De Lellis è stata ospite di Verissimo oggi 25 gennaio 2020. La nota influencer, ex volto di Uomini e Donne, ha parlato per la prima volta in tv del caso di doping che lo scorso dicembre ha coinvolto il suo fidanzato, Andrea Iannone. “E’ un momento particolare della sua carriera dove io non posso fare altro che stargli vicino. Siamo sereni perchè sappiamo della sua innocenza: lui è molto determinato a dimostrare questo e sono sicura che ci riuscirà“: sono queste le parole di GDL che spiega quanto le fa male leggere le offese alla sua dolce metà soprattutto sui social. “Ha un passato da sportivo modello, spero si risolva tutto il prima possibile” conclude l’argomento per aprire poi una piccola parentesi legata alla sua vecchia storia, Andrea Damante, che da poco ha trovato l’amore. “Spero sia felice. Vediamo quanto durerà. Ci siamo sentiti per gli auguri di Natale, siamo rimasti in buoni rapporti. Abbiamo condiviso tanto e ci vogliamo bene” le sue parole. Giulia ha raccontato di quanto sia stato brutto il furto di cui è stata vittima ed ha consigliato di non far mai sapere gli spostamenti sui social: “E’ stato molto pesante“.

Il settimanale Nuovo lanciò l’indiscrezione di un matrimonio in vista tra lei e Iannone. La De Lellis ha voluto chiarire così: “Non ho ancora ricevuto la proposta ma solo quella di fidanzamento. Io sono qui“. Giulia attende che gli venga chiesta la mano?

Questo un loro scatto nell’ottobre 2019: insieme sono davvero magnifici.