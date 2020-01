GF Vip, una concorrente fuori dalla casa per un controllo medico: cos’è successo

Grande Fratello Vip, una concorrente esce dalla casa per un controllo medico: ecco cos’è successo, i fan sono preoccupati per lei.

Il Grande Fratello Vip sta entrando sempre più nel vivo. Dopo i primi giorni di conoscenza per i concorrenti, sono cominciate le prime simpatie e antipatie, le prime liti, e le dinamiche si fanno man mano sempre più intense. Durante l’ultima diretta, andata in onda ieri sera, si è parlato ancora una volta del forte astio tra Fernanda Lessa e Antonella Elia, che ha avuto un grande momento di commozione durante il racconto della sua storia, prima di ritrovare il sorriso grazie alla sorpresa del suo compagno Pietro Delle Piane, che è entrato nella casa per riabbracciarla e confortarla dopo le lacrime. La puntata di ieri ha regalato anche emozioni non felici, quella di Licia Nunez quando ha scoperto che la sua fidanzata Barbara Eboli l’ha lasciata con un post su Instagram, delusa dai suoi comportamenti. Anche l’eliminazione di Ivan Gonzalez ha scosso la casa. Oggi c’è stata un’altra notizia a preoccupare tutti. Una delle concorrenti, infatti, è stata portata improvvisamente fuori dalla casa per un controllo medico: ecco di chi si tratta e cos’è successo.

Grande Fratello Vip, una concorrente fuori dalla casa per un controllo medico: ecco chi è

La giornata di oggi è stata molto impegnativa all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Poco fa è arrivata infatti la notizia che una delle concorrenti è stata portata fuori dalla casa per un controllo medico improvviso. Si tratta della donna più anziana del gruppo, Barbara Alberti. Grande protagonista di questa edizione del reality, la scrittrice ha fatto innamorare da subito il pubblico per la sua cultura e soprattutto per il suo carattere aperto e schietto. Non sono mancati per lei anche alcun piccoli screzi, l’ultimo con Adriana Volpe, che qualche giorno fa si è detta addirittura ‘preoccupata’ di dover parlare con Barbara perché si sente ‘aggredita’. Le due si sono spiegate subito dopo, riuscendo a sistemare subito la cosa.

Qualche ora fa, inoltre, Barbara ha avuto un piccolo ‘crollo’, ripetendo più volte di voler abbandonare il gioco, perché non si sente di saperlo affrontare. Ieri sera, infatti, durante la puntata la Alberti ha avuto anche un battibecco con Alfonso Signorini, perché ha detto di non sentirsela di fare le nomination, visto che si è molto legata a tutti e non riesce a separare il gioco dalla vita reale, facendo ‘alterare’ il conduttore.

Ora, come si legge nel comunicato, Barbara è stata portata in una struttura sanitaria per un controllo medico. Non si conosce ancora l’entità del malore della concorrente, e non sappiamo ancora se si tratti di un malore fisico o di un momento di debolezza psicologica. Non ci resta che attendere nuovi eventuali sviluppi.