Paola Cortellesi, età, figli e marito: cosa sappiamo sulla sua biografia

Tutto su Paola Cortellesi, età, figli e marito: cosa sappiamo della sua vita privata e della sua carriera.

Ospite nella puntata di oggi di Verissimo, troveremo tra i tanti, anche Paola Cortellesi che sta per approdare al cinema con il film Figli. La donna è una grandissima attrice, ma forse non tutti conoscono bene la sua biografia. Quindi è tempo di scoprire quanti anni ha, se ha dei figli, come è inziata la sua carriera e chi è il suo compagno o quelli più famosi avuti in passato.

Età, biografia e carriera di Paola Cortellesi

Classe 1973, Paola Cortellesi è una comica e attrice italiana molto famosa. La carriera inzia a soli 13 anni quando canta la canzone Cacao Meravigliao per il programma Indietro Tutta. A 19 anni inizia a studiare recitazione al Teatro Blu di Roma con Beatrice Bracco e, nel 1998 arriva in tv interpretando una ragazza argentina nel programma Macao e poi a teatro 18 con Serena Dandini.

Paola Cortellesi a Mai dire Gol

Il successo però arriva nel 2000 quando entra nel cast di Mai Dire Gol imitando cantanti famose dando vita a moltissimi personaggi storici che hanno fatto ridere e sorridere tutta italia. Il successo prosegue senza sosta e la porta anche sul palco del Teatro Ariston nel 2004 per condurre il Festival di Sanremo insieme a Simona Ventura, Gene Gnocchi e Maurizio Crozza. La vediamo poi al cinema nel film Tu La Conosci Claudia, con Aldo Giovanni e Giacomo (anche loro per altro ospiti a Verissimo oggi). Altro momento importante nella sua carriera arriva nel 2011 quando insieme a Claudio Bisio conduce Zelig su Canale 5, ma intanto la sua carriera da attrice non si ferma e partecipa a film di grande successo come Un Boss in Salotto, Sotto una Buona Stella, Scusate se Esisto!, Gli Ultimi saranno Ultimi…

Per quanto riguarda la sua vita privata sappiamo che Paola Cortellesi nel 2000 ha avuto una storia d’amore con Rocco Tanica, membro del gruppo Elio e le Storie Tese. E’ stata poi fidanzata con Valerio Mastandrea e nel 2011 dopo 9 anni di fidanzamento ha sposato Riccardo Milani, regista e sceneggiatore col quale è ancora legata oggi.