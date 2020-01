Eleonora Pedron è l’ospite di Verissimo di sabato 25 gennaio 2020: la showgirl ha parlato della sua storia con Fabio Troiano, il famoso attore. Ecco le sue parole.

Verissimo come di consueto torna il 25 gennaio 2020: tantissimi ospiti e novità nella nuova puntata. Personaggi noti e molto amati siederanno sulla sedia nel salotto di Silvia Toffanin: uno di questi è Eleonora Pedron. La Miss Italia del 2002 divenne ‘meteorina’ del Meteo 4 di Emilio Fede e quell’esperienza le diede la possibilità di entrare a pieno nel mondo della tv. Tantissimi i ruoli che avuto nel piccolo schermo: condusse ‘Sipario’ del TG4, affiancò Sandro Piccinini nel programma ‘Controcampo’, è stata anche protagonista della sit com ‘Medici miei’. La Pedron è ricordata anche per esser stata a lungo con Max Biaggi: insieme al pilota ha avuto due figli. Oggi la showgirl è impegnata con Fabio Troiano, l’attore di moltissimi film italiani: a Verissimo ha espresso parole al miele per lui. Ecco cosa ha dichiarato.

Verissimo, Eleonora Pedron di nuovo innamorata: la confessione sul matrimonio

Eleonora Pedron, ospite nel salotto di Verissimo, ha raccontato della sua storia con Fabio Troiano. La famosa showgirl ha avuto una lunghissima storia d’amore con Max Biaggi che le ha regalato due splendidi figli, Inés Angelica e Leon Alexandre. La relazione naufragò nel 2015 e dopo alcune frequentazioni, oggi è felice al fianco dell’attore torinese.

“L’ho conosciuto in viaggio, eravamo nella stessa carrozza: bisogna saper prendere i treni quando passano“: la Pedron per la prima volta racconta della sua storia con Fabio. “Ci siamo conosciuti su un treno, ci siamo detti le prime parole quando siamo arrivati a destinazione. Mi piace parlarne, ma lo faccio sempre con delicatezza e discrezione perchè cerco di proteggere le persone che amo, anche un po’ per scaramanzia” spiega la showgirl di Camposampiero. “Fabio mi ha fatto tornare il sorriso, ci stiamo ancora conoscendo, ma stiamo bene insieme, posso dire di essere innamorata“: lo scorso agosto, 2019, sono usciti allo scoperto e in poco meno di un anno hanno costruito un rapporto solido e forte.

Alla Toffanin, Eleonora ha confessato di desiderare il matrimonio: “E’ sempre stato uno dei miei sogni ma non voglio fare programmi. Se dovesse arrivare bene, altrimenti sarò felice lo stesso”. Su Max Biaggi, ha dichiarato di volergli un gran bene, resta il papà dei suoi figli. Riporta l’anteprima il sito ufficiale di Mediaset.

Nelle sue Ig story, la showgirl ricorda l’appuntamento con Verissimo: sarà un’intervista da non perdere!