Ospiti Sanremo 2020: chi ci sarà, serata per serata

Tutti gli ospiti serata per serata a Sanremo 2020. Chi ci sarà?

La grande kermesse del Festival di Sanremo 2020 è alle porte. Il 3 febbraio inizierà la settimana dedicata al Festival della Canzone Italiana e martedì 4 febbraio comincerà la prima puntata della 70esima edizione condotta da Amadeus. Il presentatore, subentrato dopo due anni di Claudio Baglioni e tre di Carlo Conti, avrà l’arduo compito di rendere onore all’importante compleanno del Festival. Per ora Amadeus ha svecchiato (e di molto) il parterre degli ospiti e dei cantanti in gara. 24 artisti si sfideranno fino alla fine a colpi di note e canzoni, ma si tratta di concorrenti molto giovani e interessanti.

Chi sono i cantanti in gara al Festival di Sanremo 2020?

Chi sono i cantanti che approderanno al Festival di Sanremo 2020? Ne abbiamo parlato lungamente e trovate l’elenco completo cliccando qui. Come vedrete ci sarà un parterre molto particolare. Si va da voci nuove come quella di Rancore, passando per le più “antiche” come quella di Rita Pavone. Sarà un palco quello dell’Ariston dove Elettra Lamborghini famosa per il suo twerking incontrerà l’eleganza senza tempo di Tosca. Un palco dove i nuovi generi musicali portati sul palco di Rancore e Achille Lauro si fonderanno con il bel canto classico di Michele Zarrillo. Insomma, sarà un’edizione interessante e che, sicuramente, farà parlare di sé.

Tutti gli ospiti del Festival

Per quanto riguarda gli ospiti confermati al Festival di Sanremo 2020, anche in questo caso Amadeus ha deciso di dare una sferzata di curiosità e novità. Sappiamo che praticamente tutte le sere ci saranno con lui sul palco del Teatro Ariston, Fiorello e Tiziano Ferro. Interverranno con gag e con spezzoni musicali, per un Festival divertente, ma anche ricco di omaggi alla storia della canzone italiana. Gli altri ospiti invece sono stati un po’ nella bufera con Salmo che ha rinunciato ad andare, esattamente come Monica Bellucci, non senza fare qualche polemica. Si vocifera poi che Al Bano e Romina potrebbero cantare un brano nuovo di zecca scritto da Malgioglio e che nell’ultima serata dovrebbero arrivare Ultimo e Zucchero. Gli ospiti internazionali invece sono Dua Lipa, Lewis Capaldi e Mika.

Ospiti Prima Serata Sanremo 2020

Verrà presentato il film Gli Anni più belli con Pierfrancesco Favino, Kim Rossi Stuart, Claudio Santamaria e Emma Marrone

Ospiti Seconda Serata Sanremo 2020

Si vocifera di un grande ritorno. Forse Al Bano e Romina?

Ospiti Terza Serata Sanremo 2020

Massimo Ranieri con Tiziano Ferro. Mika e Lewis Capaldi.

Ospiti Quarta Serata Sanremo 2020

Jhonny Dorelli e Dua Lipa.

Ospiti Quinta Serata Sanremo 2020

Christian De Sica e tutti gli attori del film La Mia Banda suona il Pop di Brizzi.