Serena Enardu: è accaduto durante la puntata del Grande Fratello Vip, in onda ieri sera su Canale 5.

Ieri sera è andata in onda una nuova scoppiettante puntata del Grande Fratello Vip. È successo davvero di tutto, durante la diretta di ieri. Dall’incontro tra Antonella Elia e il suo amato Pietro, alla rivelazione shock in diretta a Licia Nunez, sul post pubblicato dalla compagna Barbara su Instagram. Ma non poteva mancare un’emozionante momento dedicato a Pago. Il conduttore Alfonso Signorini ha mostrato al cantante un post che la sua ex Serena Enardu ha recentemente postato su Instagram. E Pago non ha nascosto la sua emozione: “Quant’è bellina”, si è lasciato sfuggire il concorrente. E proprio Serena, ieri sera, ha pubblicato una nuova story durante la puntata del reality. Ecco cosa è successo.

Serena Enardu, le stories su Instagram durante la puntata del Grande Fratello Vip

Pago e Serena hanno emozionato tutti durante l’ultima edizione di Temptation Island Vip. e stanno continuando a farlo al Grande Fratello Vip. Sì, perché i telespettatori non vedono l’ora di scoprire come finirà tra i due. Pago riuscirà a perdonare la sua ex e a ricominciare da zero? Nel frattempo, il cantante è in Casa, a riflettere sulla scelta più giusta da prendere. Ma, quando Alfonso ieri sere gli ha mostrato alcune immagini di Serena, gli occhi di Pago parlavano chiaro. A tal punto che Signorini gli chiede: ” Ti piacerebbe che Serena sbucasse fuori all’improvviso?. E il cantante senza troppe esitazioni ha risposto: “Si!”. Ma cosa stava facendo Serena, ieri, durante la diretta del Grande Fratello? Non poteva che seguire il programma! E, a quanto pare, la bella sarda si illumina quando vede Pago in tv. La Enardu sta seguendo la puntata con l’inseparabile sorella Elga, che la prende in giro: “Sei contenta?? Hai iniziato a respirare e sorridere!! Che hai scassato la m….”. A quanto pare Elga sottolinea come la sorella sia improvvisamente felice quando vede il GF Vip e, quindi, Pago. Ecco uno screen del momento:

Che dire, Serena sembra davvero intenzionata a riconquistare il suo Pago. Non ci resta che attendere la decisione del concorrente, che, proprio qualche giorno fa ha dichiarato di voler fare la scelta giusta, quella che non lo porterà a pentirsi o avere ripensamenti. E a voi piacerebbe rivedere Pago e Serena insieme?