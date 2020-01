Taylor Mega mette in mostra le sue curve mozzafiato durante la vacanza alle Maldive, ma il costume nero è troppo piccolo e i fan impazziscono

Taylor Mega negli ultimi giorni sta facendo parlare moltissimo di sé, a causa di quanto avvenuto, prima con Antonella Elia, poi con Barbara D’Urso. La modella, infatti, nelle settimane scorse si è trovata a dover affrontare l’astio della Elia, durante un confronto a CR4 – La Repubblica delle Donne. Qui la Elia ha attaccato pesantemente la Mega, rivolgendole parole al veleno che non sono state affatto gradite e la lite si è poi protratta successivamente nello studio di Barbara D’Urso a Live non è la D’Urso. A nulla sono servite le interferenze della conduttrice che ha provato a mitigare la lite ma senza successo. C’è da dire però che il popolo del web ha sostenuto l’influencer, facendole sentire tutto il proprio appoggio. Ultima, ma non per importanza, è stato lo scontro nato proprio con Barbara D’Urso durante un collegamento con la Mega. L’avvocato della Elia ha accusato la ragazza di prendersi beffa delle istituzioni, rivolgendo gesti poco carini nei loro confronti. La conduttrice non ha gradito il gesto della influencer, nonostante la foto in questione risalga a un po’ di tempo fa, e l’ha invitata ad abbandonare il collegamento.

Taylor Mega, curve mozzafiato alle Maldive: il costume è troppo piccolo e…

Di tutta risposta l’influencer ha deciso di dedicarsi un po’ di tempo per rilassarsi e lasciarsi alle spalle questi brutti episodi. Dopo aver ricevuto l’ennesimo Tapiro D’Oro da parte del tg satirico Striscia la Notizia, infatti, Taylor ha deciso di partire per le Maldive e trascorrere qui qualche giorno in solitaria e in completo relax. Ovviamente ci ha resi tutti partecipi di questo viaggio, sin dalle prime battute in aereo, attraverso delle Instagram Stories sul suo account ufficiale. Appena atterrata la ragazza ci ha ovviamente fatto fare un tour della struttura e soprattutto del suo alloggio. L’appartamentino della Mega è davvero splendido, immerso tra fiori e piante e con un panorama mozzafiato.

Proprio stamane la ragazza ha voluto condividere con noi il il suo fisico mozzafiato, con addosso solamente un costume davvero piccolo. Il fisico della ragazza risulta essere scolpito e asciutto, con gli addominali in bella vista, ma ciò che cattura di più l’attenzione è sicuramente il costume, davvero troppo piccolo! Lascia davvero poco spazio all’immaginazione.