Verissimo, anticipazioni sabato 25 gennaio: ospiti in puntata

Come ogni settimana scopriamo insieme quali saranno le anticipazioni e gli ospiti di questo 25 gennaio a Verissimo, in onda su Canale 5 dalle ore 16.00

Come ogni settimana che si rispetti, ogni sabato pomeriggio alle 16.00 c’è l’appuntamento con Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin. Ogni settimana la conduttrice si occupa di intervistare ospiti, amatissimi dal pubblico, italiani e stranieri. Silvia è una conduttrice amata e stimata nel panorama televisivo italiano, per il suo modo gentile e rispettoso di intervistare gli ospiti in studio. Proprio per questo motivo, anche personaggi poco avvezzi al mondo televisivo accettano con piacere di interloquire con lei. La puntata di questo sabato si prospetta davvero ricca di sorprese, grazie soprattutto ai super ospiti presenti in studio. Andiamo a scoprire insieme chi saranno!

Verissimo, anticipazioni sabato 25 gennaio: gli ospiti presenti in studio

In questa nuova puntata di Verissimo che andrà in onda il 25 gennaio alle ore 16.00 su canale 5, assisteremo alle interviste di:

Valeria Marini: la showgirl parlerà dei recenti scontri televisivi avvenuti all’interno della casa del Grande Fratello Vip 4 con Rita Rusic. Passando poi a ripercorrere gli amori finiti, tra cui anche quello con Vittorio Cecchi Gori, e quello nato con l’attuale compagno Gianluigi Martino

Eleonora Pedron: l’ex Miss Italia decide di ripercorrere insieme alla Toffanin i traguardi della sua vita, a partire dal 2002, quando appunto vince il titolo di più bella d’Italia. La donna, successivamente divenuta la meteorina del Tg4, viene accostata per molto anni alla figura del pilota Max Biaggi, con cui ha una lunga relazione dal quale nascono due splendide bambine. Successivamente la fine della loro storia d’amore, Eleonora ritrova la serenità al fianco dell’attore Fabio Troiano.

Aldo, Giovanni e Giacomo: dopo tanta assenza dal grande schermo, presenteranno il loro ultimo film “Odio l’estate”, nelle sale a partire dal 30 gennaio. Il trio comico racconterà qualche chicca avvenuta durante le riprese del film, rendendo l’atmosfera leggera e divertente nello studio di Verissimo. Presente con loro anche Paola Cortellesi, anch’essa protagonista del film.

Eleonora Abbagnato: per la prima volta l’étoile decide di rivelare in televisione i motivi che dopo moltissimi anni di carriera l’hanno spinta ad abbandonare l’Operà di Parigi.

Giulia De Lellis: una delle influencer più amate d’Italia. La neo 24 enne, parlerà del successo nato dal suo libro ‘Le corna stanno bene su tutti – ma io stavo meglio senza’, che ha venduto oltre 100.000 copie.

Il libro è ispirato alla fine della sua relazione con lo storico fidanzato Andrea Damante, su cui si aprirà una parentesi in puntata, dando modo alla ragazza di fare delle importanti rivelazioni al riguardo. Ovviamente nota importante dell’intervista sarà il ritrovato amore al fianco del pilota di Moto Gp Andrea Iannone, con cui la De Lellis convive da qualche mese a Lugano.