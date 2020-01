Wanda Nara, spiacevole imprevisto al GF Vip: è accaduto poco prima della puntata andata i onda ieri sera su Canale 5.

È andata in onda ieri, su Canale 5, una nuova scoppiettante puntata del Grande Fratello Vip. Una puntata in cui è successo davvero di tutto. Dalla rivelazione shock a Licia Nunez sul post pubblicato dalla compagna Barbara, all’incontro da brividi tra Antonella Elia e il suo fidanzato Pietro. Una diretta ricca di colpi di scena, che, come sempre, sono arricchiti dai commenti dei due amatissimo opinionisti di questa edizione, Pupo e Wanda Nara. Ieri sera, la bellissima moglie di Mauro Icardi ha indossato un abito che ha lasciato tutti senza fiato. Il suo look era impeccabile, ma forse non tutti sanno che, proprio poco prima della puntata, Wanda ha dovuto affrontare un imprevisto davvero spiacevole. C’entrano i suoi meravigliosi sandali col tacco! Scopriamo cosa è accaduto.

Wanda Nara, spiacevole imprevisto al GF Vip: il tacco si rompe proprio prima della puntata

Imprevisto spiacevole per Wanda Nara, proprio poco prima della diretta del GF Vip. Durante la messa in onda della puntata non ci siamo accorti di nulla, ma la showgirl argentina ha pubblicato alcune stories su Instagram che testimoniano quanto è accaduto. Wanda si è ritrovata senza un sandalo, proprio poco prima della puntata! Uno dei tacchi, infatti, si è rotto, e l’opinionista è dovuta correre ai ripari. Nelle stories su Instagram, infatti, si vede come un assistente si adopera velocemente per ‘risolvere’ il problema. Un episodio certamente ‘fastidioso’ per la bella opinionista, che, però, ha affrontato tutto con la sua solita ironia. Ecco uno screen apparso nelle sue stories:

Eh si, il tacco si è completamente staccato dalla scarpa, lasciando la bellissima Wanda ‘a piedi ‘ proprio quando mancava poco alla sua entrata in studio. Ma, fortunatamente, tutto si è risolto per il meglio e Wanda è stata impeccabile. E voi, avete seguito la puntata del GF di ieri?