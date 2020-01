Aurora Ramazzotti svela per la prima volta il suo ‘problema’ su Instagram: “L’ho scoperto un anno fa”, la conduttrice lascia tutti senza parole, centinaia di messaggi per lei.

Aurora Ramazzotti è una giovane e amatissima conduttrice e speaker radiofonica. Figlia d’arte di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, è riuscita pian piano a crearsi una sua carriera, conquistando il pubblico con la sua simpatia e solarità, caratteristiche che la accomunano molto a mamma Michelle. Con lei, infatti, Aurora ha un bellissimo rapporto, e lo dimostrano anche i siparietti imperdibili che spesso le due pubblicano sui social. Molto attiva in particolare su Instagram, Aurora condivide molto di quello che fa nella sua vita quotidiana, compresi i momenti con il suo fidanzato Goffredo Cerza, del quale è davvero innamoratissima. Non solo. La Ramazzotti ‘dialoga’ con i suoi followers, rispondendo spesso alle loro domande e dispensando consigli, soprattutto in amore. Proprio durante una di queste sessioni di domande e risposte, ha svelato un suo ‘problema’: ecco le sue parole.

Aurora Ramazzotti risponde spesso alle domande dei fan e ama dispensare consigli in fatto di amore e relazioni a chi le scrive su Instagram. Durante una sessione di domande e risposte sul suo profilo, Aurora ha risposto a una ragazza che si definiva ‘intollerante agli uomini’, dicendo che lei invece è intollerante a latte, uova e glutine. Le parole della Ramazzotti hanno colpito tutti, anche perché nessuno conosceva questo suo ‘problema’ alimentare. Poco fa, allora, la giovane conduttrice ha voluto fare chiarezza sull’argomento, anche perché, come lei stessa ha detto nelle storie, ha ricevuto tantissimi messaggi in seguito a questa sua rivelazione.

“Ho scoperto un anno fa di avere queste intolleranze, dopo aver fatto tanti esami in seguito a un consistente problema di acne”, ha spiegato Aurora, aggiungendo di non averne mai parlato prima perché non è un medico e non si sente di dispensare consigli su un argomento così delicato.

La Ramazzotti ha cercato inoltre di rispondere alle domande che le sono arrivate in direct, anche se ha più volte sottolineato di voler raccontare solo la sua esperienza, senza dare consigli di alcun genere, perché chi ha questi problemi deve sempre consultare il proprio medico. In particolare a chi le chiedeva come facesse a mangiare dolci con questo suo ‘problema’, ha detto: “Semplicemente non li mangio, ma ultimamente ho preso un ricettario per provare a farmene qualcuno da sola senza questi ingredienti“.