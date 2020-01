C’è Posta per Te, sapete quale è stato il regalo di Giulia Michelini per Marisa e suo marito? La sorpresa è davvero da sogno, ecco i dettagli.

Così come tutte le altre, anche la terza puntata di C’è Posta per Te è stata davvero fenomenale. Non soltanto per tutte le storie che, come sempre, hanno tenuto incollati i milioni di telespettatori davanti allo schermo della televisione, ma anche per i fantastici ospiti che Maria De Filippi ha voluto regalare al suo tanto amato ed affezionato pubblico. A fare il suo primo ingresso nello studio televisivo è Antonio Banderas. L’attore americano è stato il regalo per Marisa, una donna colpita da un grave lutto: la morte del marito in pieno sonno. La seconda, invece, è stata Giulia Michelini. La bellissima Rosy Abate è stata, invece, il regalo di Francesco, il marito di Marisa affetta da sclerosi multipla. Ecco. A proposito di questa storia, sapete quale è stato il regalo che la giovane attrice ha fatto ai due piccioncini? Ecco tutti i dettagli.

Giulia Michelini a C’è Posta per Te, sapete il regalo per Marisa e suo marito?

La storia di Marisa, raccontata da Maria De Filippi nel corso della terza puntata di C’è Posta per Te, è stata davvero emozionante. Affetta di sclerosi multipla, la giovane donna ha voluto ringraziare suo marito Francesco per tutto quello che, in questi dieci anni, fa per lei in modo davvero speciale. Per la prima volta in assoluto, l’uomo ha avuto la possibilità di incontrare e abbracciare la sua attrice preferita: Giulia Michelini. La sorpresa è stata più che gradita, così come le parole che ‘Rosy Abate’ ha speso per i coniugi. ‘Sei un uomo meraviglio, che grande amore che è il vostro’, dice la romana visibilmente emozionata e colpita da questa storia. Ovviamente, non è affatto mancato il suo regalo per la coppia. Ma cosa avrà mai pensato di donare a loro?

Ecco, sembrerebbe che Giulia abbia pensato di regalare ai due piccioncini un soggiorno in un baita sulla neve. Insomma, una sorpresa da sogno. E, soprattutto, più che romantica. Siete d’accordo anche voi?

