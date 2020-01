Chiara Ferragni e Fedez, il video ‘bollente’ finisce su Instagram: il rapper è incontenibile e tocca sua moglie proprio lì, le immagini mandano i fan in delirio.

Chiara Ferragni e Fedez sono una delle coppie più attive e presenti sui social. I due, noti a tutti come ‘Ferragnez’, sono diventati un vero e proprio fenomeno mediatico, e insieme hanno milioni di followers, che seguono tutto quello che pubblicano. Del resto i due condividono davvero ogni cosa con i loro fan, dalle vacanze extralusso che si concedono, ai momenti di lavoro, così come quelli familiari, in particolare con il piccolo Leone, sempre presente sui profili dei genitori. Questa loro esposizione non piace proprio a tutti. Qualche giorno fa, ad esempio, Antonella Elia li ha duramente criticati mentre parlava con altri concorrenti nella casa del Grande Fratello Vip, definendoli addirittura ‘terribili’. Come lei, sono tanti gli haters della coppia, che però ha anche tantissimi sostenitori, ed è proprio per loro che continua a essere sempre attiva e presente sui social, mostrando anche alcuni momenti più ‘intimi’. Proprio come è successo poco fa, con un video ‘bollente’ di coppia che è finito su Instagram, in cui Fedez si lascia andare a tocca sua moglie proprio lì…

Chiara Ferragni, video ‘bollente’ con Fedez: lui si lascia andare e la tocca proprio lì…

Chiara Ferragni e Fedez sono davvero una coppia d’oro. I due sono sempre presenti sui social, dove amano condividere tutto quello che fanno, anche alcuni momenti davvero divertenti, in cui prendono in giro a vicenda. Una cosa su cui Fedez ha sempre scherzato con la moglie è la poca formosità di quest’ultima. Il rapper la prende spesso in giro, e poco fa ha pubblicato sul profilo Instagram di Chiara un video davvero ‘bollente’, proprio per scherzare su questa cosa. Le immagini mostrano in primo piano la Ferragni che indossa una canotta nera piuttosto scollata, e suo marito alle spalle che la ‘palpeggia’ in maniera piuttosto evidente, e lo fa diverse volte, mostrando che se lui tira su la scollatura di Chiara, ottiene un effetto push up non indifferente.

“Se ti faccio una foto e te le tiro su così, sembrano enormi amore”, scherza Fedez mentre tocca sua moglie un po’ ‘troppo’. Divertente anche l’espressione di Chiara, che sta naturalmente al gioco. I due scherzano spesso insieme in questo modo, dimostrando grande complicità e affiatamento, e la cosa piace moltissimo ai loro fan, che hanno subito invaso il post di like e commenti pieni di ammirazione per il loro grande amore.