In questa sua ultima foto su Instagram, Diletta Leotta si lascia immortalare in piscina con indosso un costume aderente: il riflesso nell’acqua è da urlo.

È uno dei personaggi delle televisione italiana più influenti del momento, Diletta Leotta. Al timone di ‘Diletta Gol’ su Dazn, la conduttrice sportiva vanta di un successo davvero assoluto. Non a caso, come raccontato in un nostro recente articoli, tra pochi giorni sarà al Festival di Sanremo. In qualità di valletta, la bellissima siciliana accompagnerà Amadeus in una delle cinque serate della più grande manifestazione italiana di musica. Per questo motivo, prima di calcare il palco dell’Ariston, Diletta vuole rilassarsi davvero alla grande. Per questo motivo, qualche ora fa, ha voluto concedersi un bagno in piscina più che rigenerante. È proprio questo, infatti, che si evince dall’ultima foto condivisa sul suo canale social ufficiale. Indossa un fantastico costume troppo aderente, la giovane Leotta in suddetta foto. Eppure, ciò che non può assolutamente passare inosservato è il riflesso nell’acqua. Ecco di che cosa parliamo.

Diletta Leotta in piscina: costume aderente, ma quel riflesso non passa inosservato

Come dicevamo precedentemente quindi, Diletta Leotta vanta di un successo davvero clamoroso. Non soltanto dal punto di vista ‘televisivo’, ma anche dal punto di vista social. Su Instagram, la giovane conduttrice televisiva, infatti, detiene un seguito davvero assurdo. Il numero dei suoi seguaci cresce spudoratamente giorno dopo e giorno e, per questo motivo, non perde mai occasione di poter interagire con loro. Già in diverse occasioni, vi abbiamo parlato delle foto davvero pazzesche della siciliana. Qualche ora fa, però, ne ha condivisa un’altra da urlo. È in piscina, come dicevamo precedentemente. Ed indossa un fantastico monokini colorato, scollato e super aderente. Diamoci uno sguardo più da vicino:

Insomma, davvero da togliere il fiato, c’è poco da dire. Tuttavia, a cattura immediatamente l’attenzione è il riflesso nell’acqua. Da come si può chiaramente vedere dall’immagine riproposta in alto, si nota chiaramente un Lato B davvero da urlo. In effetti, risultato diverso non si poteva affatto avere. Diletta è, spesso e volentieri, protagonista di allenamenti sportivi molto duri e faticosi.