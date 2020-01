Fede Rossi è stato ospite nella puntata odierna di “Domenica In” insieme al suo partner Benji: ecco la rivelazione inaspettata su Paola Di Benedetto

Oggi pomeriggio è andata in onda una nuova puntata di Domenica In, programma condotto da Mara Venier su Rai Uno. Anche quest’oggi tantissimi ospiti in studio: da Donatella Rettore al duo musicale formato da Benji e Fede. Questi ultimi hanno parlato dei loro successi, dei nuovi progetti musicali, ma anche della loro vita privata. Benjamin Mascolo è fidanzato con Bella Thorne, bellissima attrice divenuta famosa per aver interpretato Cece Jones nella serie “A tutto ritmo” in onda su Disney Channel. Fede, invece, è fidanzato con Paola Di Benedetto, modella e concorrente del Grande Fratello Vip 4. In questi giorni la loro storia d’amore è su tutti i settimanali e siti web. Fede ha mandato un messaggio alla fidanzata attraverso il suo account social. La produzione del Grande Fratello Vip ha recapitato il messaggio all’ex Madre Natura, che ha apprezzato.

Fede Rossi, rivelazione inaspettata su Paola Di Benedetto

Fede è stato ospite nella puntata odierna di Domenica In insieme al suo partner Benjamin Mascolo. I due cantanti hanno rilasciato una lunga intervista nel salotto di Mara Venier. La conduttrice, oltre a chiedere dei loro successi e dei progetti musicali, è entrata anche nella sfera intima e privata, puntando l’obiettivo sulle loro relazioni amorose. Benji ha dichiarato che la sua storia d’amore con Bella Thorne procede a gonfie vele: “Faccio due settimane a Los Angeles e due in Italia“. Fede ovviamente ha ricevuto più domande perchè la sua relazione con Paola è un argomento caldo per via della partecipazione dell’ex Madre Natura alla quarta edizione del Grande Fratello Vip. Il cantante è intervenuto di recente su Instagram per commentare alcune frasi di Antonio Zequila nei confronti della sua fidanzata. Oggi pomeriggio, nel salotto di Domenica In, ha dichiarato: “Si tratta di rispetto…“. Fede è apparso molto infastidito dalle parole del concorrente del GF VIP 4. Oltre alle polemiche, però, Fede ha parlato anche del suo rapporto con Paola, dichiarando: “Lei è più gelosa di me, ma è una gelosia sana“.

Il cantante poi ha aggiunto: “Mi manca“. Di recente Fede ha pubblicato un post su Instagram proprio per far sentire la sua vicinanza alla fidanzata. Il messaggio è stato ben accolto dalla concorrente del Grande Fratello Vip, che sicuramente sarà più serena in questi giorni. I fan della coppia, però, attendono un ingresso del cantante nella casa più spiata d’Italia. La sorpresa è nell’aria e tutti attendono con ansia.