In questa ultima foto su Instagram, Giulia De Lellis è in costume: niente pezzo di sopra, ma il Lato B immortalata è davvero da urlo.

Una Giulia De Lellis completamente inedita e, soprattutto, da urlo. Qualche istante fa, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha condiviso una foto su Instagram davvero da togliere il fiato. Non è assolutamente la prima volta che la giovane influencer condivide delle foto pazzesche. Già in diverse occasioni, infatti, ve ne abbiamo parlato. Ma in quest’ultimo scatto social, la giovane e bellissima fidanzata di Andrea Iannone si è letteralmente superata. Lasciando, senza alcun dubbio, tutti i suoi followers senza parole. Qualche ora fa, vi abbiamo raccontato del magnifico soggiorno sulla neve di Giulia insieme ai suoi due amici. Infatti, è proprio in questo splendido luogo lo sfondo pazzesco di questa foto da urlo. Perché Giulia, sì, si lascia immortalare in costume, ma ciò che cattura l’attenzione è che non indossa il pezzo di sopra. Ecco tutti i dettagli.

Giulia De Lellis, via il pezzo di sopra del costume: Lato b è da urlo

Continua il soggiorno da sogno sulla neve per Giulia De Lellis e i suoi amici. Lo testimonia, non a caso, l’ultimo scatto condiviso sul suo canale social. Qualche istante fa, l’ex tronista di Uomini e Donne ha pubblicato una foto davvero da urlo. È alle terme, la giovane influencer romana. E, come dicevamo precedentemente, si lascia immortalare di spalle senza il pezzo di sopra del costume. Certo, nulla di scandaloso, sia chiaro. Anche perché, come detto sopra, si lascia fotografare di spalle. Quindi, nulla di ‘compromettente’. Ma vediamo tutto nel minimo dettaglio:

La foto parla da sola, diciamoci la verità. La bellezza di Giulia De Lellis è, ancora una volta, visibile e chiara tutti. Ovviamente, come dicevamo precedentemente, ci sono diversi elementi che la sottolineano. A partire, quindi, dal pezzo di sopra mancante del suo costume. E, soprattutto, quel lato B da urlo che, come mostrato in alto, si intravede chiaramente. Insomma, la foto è abbastanza ‘minimal’, c’è da dirlo. Tuttavia, ha tutte le ‘carte in regola’ per dimostrarsi un vero e proprio successo. Pensate, al momento, lo scatto in questione conta più di 153 mila likes. Senza considerare, ovviamente, i numerosi commenti di apprezzamento per la sua bellezza giunti a corredo della foto.

Giulia e il dramma raccontato su Instagram per la prima volta

Non perde mai occasione di poter raccontare ai suoi followers di quanto le accade. Lo ha fatto anche qualche giorno fa. Quando, per la prima volta in assoluto, Giulia De Lellis ha condiviso con i suoi followers di un dramma di cui è stata protagonista qualche mese fa.