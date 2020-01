Qualche ora fa, Giulia De Lellis è stata la protagonista di una clamorosa gaffe su Instagram: il dettaglio ‘imbarazzante’ non passa inosservato.

Ha voluto trascorrere un sabato completamente diverso dal solito, Giulia De Lellis. Insieme a suoi due amici, la giovane influencer, come testimoniato da alcune sue recenti Instagram Stories, ha trascorso un inizio di weekend davvero fantastico all’insegna del relax e del divertimento. Sul suo canale social ufficiale, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, com’è solita fare, non ha perso occasione di poter condividere ogni momento, o quasi, del suo pomeriggio con i suoi followers. A partire dal suo viaggio per raggiungere il posto. Fino ad un’esperienza da ‘brividi’ sulla seggiovia. Una volta, però, ritornata in stanza, la giovane romana è stata la protagonista di una clamorosa gaffe. Cosa le sarà mai successo? Tranquilli, vi racconteremo ogni minima cosa. Vi anticipiamo, però, che quel dettaglio ‘imbarazzante’ non poteva assolutamente passare inosservato.

Giulia De Lellis, clamorosa gaffe su Instagram: cosa le è successo

È una nota ed affermata influencer, Giulia De Lellis. Da quando è terminato il suo percorso a Uomini e Donne, l’ex corteggiatrice ha cavalcato l’onda del successo. Ottenendo, come sappiamo, un seguito davvero clamoroso. Con i suoi seguaci condivide ogni segreto di bellezza. A partire dalla sua skin care. Fino a svelare i brand dei suoi vestiti che quotidianamente indossa. Lo ha fatto anche qualche ora fa. Quando, sollecitata dai suoi followers a conoscere la marca dei suoi leggins e della maglia, Giulia ha svelato ogni minima cosa tramite diverse Instagram Stories. Ecco. È proprio in questo momento che è stata protagonista di una clamorosa gaffe.

Mentre si riprendeva allo specchio e spiegava, per filo e per segno, il bran dei suoi capi d’abbigliamento, Giulia De Lellis si è resa conto di aver la cerniera del suo pantalone aperta. Per questo motivo, dopo qualche istante, si è mostrata nuovamente ai suoi followers mentre tentava di chiuderla. ‘Forse il video verrà meglio perché ho chiuso la zip. Scusate, sono andata in bagno!’, si ‘giustifica’ Giulia per la gaffe commessa poco prima. Insomma, un siparietto davvero divertente. Che, ancora una volta, sottolinea una delle chiavi principali del successo della romana: la simpatia!