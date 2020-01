Pupo, ospite del programma televisivo “Tv Talk”, ha svelato un retroscena inedito su Alfonso Signorini, conduttore del Grande Fratello Vip 4

Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, è stato ospite della puntata di ieri pomeriggio di Tv Talk, programma condotto da Massimo Berardini su Rai 3. Nonostante sia stato ospite in una rete contraria a quella del Biscione, l’argomento principale è stato il Grande Fratello Vip 4. Il cantante, infatti, è opinionista del programma insieme a Wanda Nara. Il padrone di casa, invece, è Alfonso Signorini, alla sua prima conduzione del reality show. Nel corso delle ultime puntate, tra Signorini e Ghinazzi pare ci sia stato un po’ di attrito, prontamente chiarito dall’opinionista: “Io amo Signorini“. Durante la scorsa puntata del reality show, però, tra i due pare ci sia stato un altro momento di contrasto.

Ospite nella puntata di Tv Talk, Enzo Ghinazzi ha parlato della sua nuova esperienza come opinionista del Grande Fratello Vip. In merito alla squalifica di Salvo Veneziano e alle accuse di violenza verbale rivolte al concorrente, il cantante ha dichiarato: “Io sono in grado di parlare a pieno titolo di violenza, ma non per la mia cultura ma perchè io queste vicende le conosco meglio di voi“. In merito all’esperienza, invece, Ghinazzi ha aggiunto: “È un’esperienza nuova per me, ho accettato perchè era roba nuova“. In merito al suo rapporto con Alfonso Signorini, invece, l’opinionista del programma ha approfondito di più il discorso: “Alfonso ha alzato il livello di dialettica del programma, c’è una dialettica più alta“. L’opinionista ha svelato anche un retroscena inedito avvenuto nell’ultima puntata: “Nell’ultimo intervento che ho fatto nell’ultima puntata, Signorini mi ha violentemente stoppato, in maniera anche…“. Ghinazzi non ha aggiunto altro, ma ha lasciato intendere che l’intervento di Signorini non gli è piaciuto. L’opinionista poi ha aggiunto: “poi ne abbiamo parlato“.

È probabile che l’opinionista e il conduttore del programma abbiano avuto un chiarimento dietro le quinte.