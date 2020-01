Karina Cascella è incinta del secondo figlio? Ora è davvero ufficiale, è l’opinionista a svelare tutto commentando la sua foto su Instagram, ecco le sue parole.

Karina Cascella è una delle opinioniste più apprezzate della tv. Influencer di successo, è sempre presente nei programmi di Barbara D’Urso, dove esprime sempre senza filtri il suo pensiero. Oltre ad avere un carattere forte, però, è anche una bellissima donna, e spesso infiamma Instagram con le sue foto mozzafiato, in cui mette ben in evidenza le sue curve esplosive. Mamma della piccola Ginevra, nata dall’amore con Salvatore Angelucci, oggi Karina è fidanzata con l’imprenditore Max Colombo. I due sono davvero innamoratissimi e molto affiatati, e lo dimostrano anche sui social, ma uno scatto che Karina ha pubblicato poco fa ha incuriosito il pubblico, perché dà la sensazione che l’opinionista sia incinta: ma è realmente così? Ecco cosa ha svelato lei, ora è ufficiale.

Karina Cascella è incinta? Ecco cosa ha svelato su Instagram

Karina Cascella ha pubblicato poco fa uno scatto sul suo profilo Instagram, facendo letteralmente impazzire i suoi fan. Il post infatti la vede insieme al suo compagno Max Colombo, felice e raggiante come sempre. I due si abbracciano e sorridono insieme, ma la cosa che più ha incuriosito i followers è che Max è dietro la sua compagna e le appoggia le mani sulla pancia. Inevitabile, guardando l’immagine, pensare a un’eventuale gravidanza. Karina non ha mai nascosto di desiderare una famiglia numerosa, ma ha sempre detto che non avrebbe forzato le cose. Ma come stanno realmente le cose?

La foto ha scatenato i commenti dei tantissimi followers di Karina, che le chiedono con insistenza se sia incinta, visto che lo scatto dà questa impressione. L’influencer allora decide di svelare tutto, dicendo che non è affatto incinta, e che Max la sta semplicemente abbracciando.

“Qualora accadesse, ve lo dirò”, conclude Karina, spegnendo dunque tutte le speranze dei suoi fan. La Cascella non è incinta, dunque, almeno per il momento. Non ci resta che aspettare nuove eventuali notizie.