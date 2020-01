Maria De Filippi senza freni su Alberto Angela: “Ecco il vero motivo per cui la gente lo segue”, le parole della conduttrice lasciano tutti a bocca aperta.

Maria De Filippi è considerata da tutti la vera propria ‘regina’ della tv, in particolare di Mediaset, dove vanno in onda i suoi programmi, tutti di grandissimo successo. Conduttrice e produttrice, la moglie di Maurizio Costanzo è ormai una sicurezza per il pubblico, che segue tutti i suoi programmi, da Uomini e Donne a C’è Posta Per Te, passando per Amici e tanti altri. Il suo tatto e la sua empatia l’hanno resa molto amata dalla gente, che apprezza anche la sua grande sensibilità. Non solo. Maria De Filippi è anche molto rispettosa dei suoi colleghi, molti dei quali sono anche suoi amici. In un’intervista al Corriere della Sera, la conduttrice si è espressa ad esempio su Alberto Angela, suo competitor del sabato sera, parlando di lui senza freni: ecco cosa ha detto.

Maria De Filippi a ruota libera su Angela: “Ecco perché la gente lo segue”

Maria De Filippi è una delle conduttrici più amate dal pubblico in assoluto. Nell’ultima intervista rilasciata al Corriere Della Sera, la moglie di Maurizio Costanzo ha rilasciato alcune dichiarazioni sui suoi programmi, in particolare C’è Posta Per Te, che continua ad avere un enorme successo grazie alle storie emozionanti e commoventi che vengono raccontate ogni settimana. La conduttrice poi ha parlato anche di Alberto Angela, che il sabato sera compete con lei con ‘Meraviglie’, su Rai Uno. La De Filippi si è espressa senza freni sul collega, facendogli tanti complimenti per il suo approccio con il pubblico: “Lui è un divulgatore, non è mai presuntuoso, né invasivo, la sua non è mai una predica, per questo la gente lo segue sempre”, ha detto, aggiungendo che la forza del conduttore è quella di non considerare il suo pubblico ignorante, trattandolo sempre con rispetto e facendo da tramite, non da ‘oracolo’.

Maria De Filippi si è detta simile ad Alberto Angela, non per i programmi che presentano, che sono completamente diversi, ma per il modo in cui entrambi intendono la figura del conduttore. Siete d’accordo anche voi?