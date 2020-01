Serena Enardu è stata male: il ‘brutto’ episodio raccontato su Instagram

Serena Enardu è stata male: qualche ora fa, l’ex tronista di Uomini e Donne ha raccontato del ‘brutto’ episodio capitatole ai suoi followers.

È, senza alcun dubbio, un ‘brutto’ episodio quello che è accaduto qualche ora fa a Serena Enardu. A raccontare tutto nei minimi dettagli è la diretta interessata. Che, tramite alcune Instagram Stories, ha chiaramente detto quanto le è accaduto in questa domenica di fine Gennaio. Come raccontato in diversi nostri articoli, l’ex tronista di Uomini e Donne non perde mai occasione di poter interagire con i suoi followers. Sul suo canale social ufficiale, infatti, l’ex compagna di Pago è solita comunicare con i suoi sostenitori. Parla di tutto, come sapete. A partire dal suo amore per il cantautore sardo. Fino a tutto ciò che concerne la sua vita privata. È proprio per questo motivo che questo episodio non poteva fare a meno di raccontare. È stata male oggi, Serena Enardu. Ma ecco cosa è successo.

Serena Enardu è stata male: cos’è successo, il racconto su Instagram

Non è stata una Domenica affatto facile per Serena Enardu. Qualche ora fa, tramite diverse Instagram Stories, l’ex tronista di Uomini e Donne ha raccontato ai suoi followers di essere stata male. Fortunatamente, nulla di grave. Fatto sta che, stando a quanto raccontato sul suo canale social ufficiale, l’ex compagna di Pago ha raccontato di aver avvertito diversi crampi all’altezza dello stomaco e della pancia. Il dolore è stato davvero immenso, rivela la giovane sarda. ‘Vi dico solo che questa volta il dolore mi ha tolto il fiato’, racconta Serena. Non sa, ovviamente, cosa le sia successo. E, soprattutto, cosa abbia determinato questo malessere. Fatto sta che, nonostante l’assunzione di medicinali opportuni, ha continuato ad avvertire questi dolori addominali.

C’è chi le dice che sono i dolori dell’influenza di questo ultimo periodo e chi, invece, racconta di condividere con lei quest’esperienza. Insomma, una domenica davvero ‘da brividi’. Intanto, le auguriamo una pronta guarigione.