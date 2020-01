Sesso e tatuaggi: chi ne ha molti ha una dote speciale sotto le lenzuola

Le persone tatuate a letto hanno una marcia in più sotto le lenzuola, ecco perché.

Abbiamo spesso parlato di sesso e di manie o consigli per rendere la vostra vita sessuale ancora più appagante. Oggi però andiamo a raccontare qualcosa di molto particolare che riguarda una specifica categoria di persone: coloro che hanno i tatuaggi. Secondo infatti un articolo di GQ Italia, chi ha i tattoo, infatti è molto più audace e disponibile verso il sesso e tutte le sue “novità”.

Perché chi ha i tatuaggi è più sexy

Se un tempo i tatuaggi erano una sorta di retaggio dei galeotti e degli uomini pericolosi, oggi questo confine non esiste più. Praticamente tutti hanno dei tatuaggi, dagli uomini d’affari ai musicisti, e anche le persone più insospettabili possono celare un piccolo simbolo di inchiostro fissato sulla pelle. Sul perché si fanno i tatuaggi molti rispondo che è un modo per ricordarsi delle cose, dei momenti o delle persone importanti. Per altri invece è una forma d’arte. Poco importa però del perché ci si tatua. Quello che conta è il fatto che chi è tatuato a letto è molto più audace.

Le persone tatuate hanno un rapporto migliore col sesso

Se i tatuaggi oggi, hanno un non so che di affascinante e, sia gli uomini che le donne tatuate sono entrate nell’immaginario hot, secondo una ricerca di Joyclub realizzata tra i suoi 5000 membri, chi è tatuato è molto più ben disposto nei confronti dei piaceri del sesso e ama particolarmente tentare e sperimentare. Dalla ricerca è emerso così che chi ha i tatuaggi ha anche un desiderio più forte di vivere delle avventure sotto le lenzuola, abbandonando taboo o retaggi del passato. Pare poi che gli uomini con i tatuaggi non amino i preliminari, ma preferiscano maggiormente l’atto in sé. Senza però disdegnare il sesso orale sia farlo che riceverlo. Chi poi ha i tatuaggi generalmente tende a ricercare persone che abbiano sul proprio corpo dell’inchiostro, ma sono anche pronti a mettere in secondo piano questa passione se l’attrazione fisica c’è ed è importante. Inoltre emerge da questa ricerca una curiosità chi ama e preferisce le persone con i tatuaggi sul corpo o i piercing è un cultore della stigmatofilia, una forma di parafilia leggera ossia un modello di comportamento che va a ripetersi perché provoca piacere ed eccitamento.

Al di là del perché si provi una particolare attrazione per le persone tatuate, molto probabilmente perché ci sanno di persone più selvagge e sicure di se stesse, quello che conta è che sotto le coperte i tatuati sono veramente più audaci e disinibite degli altri, almeno così pare. Voi che ne pensate?