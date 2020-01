Taylor Mega e Tony Effe sono ritornati insieme, adesso è praticamente ufficiale: le immaini pubblicate su Instagram chiariscono ogni minima cosa.

Se ne parlava da diverso tempo, eppure sembra che adesso sia praticamente ufficiale: Taylor Mega e Tony Effe sono ritornati insieme. Dopo la fine della loro storia d’amore nel marzo scorso, sembra che i tra i due sia ritornato il sereno. A testimoniarlo sono alcune immagini che soprattutto il rapper sta condividendo in questi ultimi giorni su Instagram. Perché se Taylor condivide scatti singoli della sua strepitosa vacanza alle Maldive, Tony fa molto di più: condivide Instagram Stories con lei. Insomma, la ‘pace’ sembra essere davvero ufficiale. Ma vediamo nel minimo dettaglio di che cosa parliamo.

Taylor Mega e Tony Effe insieme: adesso è ufficiale, le immagini su Instagram

Ve ne avevamo parlato diversi giorni fa di un probabile ritorno di fiamma tra Taylor Mega e Tony Effe, adesso, invece, sembrerebbe essere quasi ufficiale. Dopo la fine della loro storia d’amore a Marzo, sembrerebbe che sia scoppiata nuovamente la passione tra i due giovani ragazzi. Non sappiamo come e perché sia scattata la scintilla, fatto sta che, molto probabilmente per suggellare il ritorno di fiamma, i due si siano regalati una fantastica vacanza d’amore alle Maldive. Lo testimoniamo, come dicevamo precedentemente, le diverse foto che, in questi ultimi giorni, sia Taylor che Tony stanno condividendo sui loro rispettivi canali social ufficiali. Se l’influencer di Udine, però, non fa trasparire nulla dal suo Instagram, differente è l’atteggiamento del rapper. Che, qualche ora fa, ha condiviso un’Instagram Stories mentre riprende l’ex naufraga de L’Isola dei Famosi intenta a scattarsi un selfie:

Da come si può chiaramente vedere, l’immagine social sembra essere davvero molto esaustiva: Tony e Taylor sono ritornati insieme.

Taylor e Tony, com’è stata la loro vita da quando si sono lasciati?

Da quando hanno definitivamente concluso la loro storia d’amore nel Marzo scorso, entrambi hanno tentato di rifarsi una vita. Taylor, come sappiamo, è stata al centro del gossip per la sua relazione con Giorgia Caldarulo, ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Giustificandosi, tra l’altro, di non aver messo su una ‘farsa’ per essere al centro dell’attenzione. Mentre il giovane rapper, dal canto suo, sembrava aver ritrovato il sorriso accanto alla modella Vittoria Cerretti. Adesso che le rispettive relazioni sono terminate, sembrerebbe che i due ci stiano riprovando. E, come raccontavamo poco fa, le immagini Instagram chiarirebbero tante cose. In ogni caso, una cosa è certa: se son rose, fioriranno.

