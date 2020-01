Chi è esattamente Valerio Mastandrea? Ecco cosa occorre sapere su di lui, sulla sua vita privata e sul fidanzamento con una nota attrice italiana.

Oltre che Donatella Rettore, anche Valerio Mastandrea sarà ospite di questa nuova puntata di Domenica In. Oggi, 26 Gennaio 2020, il famoso attore romano, in compagnia di Paola Cortellesi, si racconterà a Mara Venier. Concentrandosi, ovviamente, sulla nuova pellicola cinematografica di cui è protagonista. Valerio, come ben sappiamo, è uno degli attori più talentuosi ed amati del nostro panorama artistico, ma conoscete ogni minima cosa su di lui? No? Beh, questo è l’articolo giusto per voi. Passeremo in rassegna, infatti, ogni dettaglio della sua vita. A partire, quindi, dalla sua vita, carriera e vita privata. Non tralasciando, tra l’altro, del fidanzamento con una nota attrice italiana. Ecco di che cosa parliamo.

Valeria Mastandrea, chi è: età e carriera

Valerio Mastandrea ha origini romane ed è nato il 14 Febbraio del 1972. L’inizio della sua carriera nel mondo delle televisione è avvenuto in modo piuttosto singolare. A vent’anni, scrive a Maurizio Costanzo per partecipare al suo show. La sua richiesta viene accolta. E, da quel momento, il buon Mastandrea ha cavalcato l’onda del successo. Inizia, infatti, gli studi di recitazione. E, dapprima in teatro ed, in seguito, protagonista di numerose pellicole cinematografiche e fiction televisive di successo, Valerio attualmente è uno degli attori più seguiti, amati ed apprezzati dal popolo italiano.

Il suo curriculum, infatti, vanta di ruoli davvero eccellenti. Per i quali, è riuscito ad ottenere per alcuni, addirittura, la nomina al David di Donatello. Attualmente, infatti, è al cinema, insieme a Paola Cortellesi con il nuovo film di Mattia Torre ‘I Figli’.

Vita privata dell’attore romano: il fidanzamento con una nota attrice

La vita privata di Valerio Mastrandrea è davvero intensa. L’attore, infatti, è stato sposato con Valentina Avenia, anche lei attrice ed autore televisiva. Nel 2010, sono diventanti genitori del loro primogenito Giordano. E, nel 2018, si sono separati. La notizia della fine del loro matrimonio è stato un vero e proprio ‘colpo’ per tutti i loro sostenitori. Fino a quel momento, infatti, non c’era stato alcun segnale ‘particolare’ che facesse presagire la separazione. Poco dopo, l’attore è ufficializzato la sua relazione con Chiara Martegiani. Era l’anteprima del film ‘Ride’ quando, per la prima volta in assoluto, Valerio si presentava al pubblico in compagnia della sua collega.

Ma non è finita qui. Perché, nella sua vita privata, Valerio vanta di un fidanzamento con una nota attrice italiana. Parliamo di Paola Cortellesi. I due sono stati una coppia di fatto per diverso tempo. Fino poi a dirsi ‘addio’. I loro rapporti sono rimasti idilliaci. Tanto che, in diverse occasioni, hanno collaborato e lavorato insieme.