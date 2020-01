GF Vip, Barbara Alberti torna in casa e si confronta con gli altri concorrenti: la decisione della scrittrice, le sue parole spiazzano tutti.

Barbara Alberti, ecco la sua decisione finale dopo aver lasciato la casa per un malore: le sue parole spiazzano tuttiIl Grande Fratello Vip sta regalando, come sempre, forti emozioni e colpi di scena al pubblico. La puntata di questa sera è cominciata alla grande, con l’ingresso a sorpresa di Valeria Marini, la quale ha avuto un confronto durissimo con Antonella Elia, che la scorsa settimana aveva usato parole poco carine nei suoi confronti dopo il faccia a faccia con Rita Rusic. Subito dopo c’è stato anche il ritorno di Barbara Alberti, che in settimana è dovuta uscire dalla casa per fare alcuni controlli medici. Già nei giorni precedenti la scrittrice aveva avuto un piccolo crollo, dicendo di voler abbandonare il gioco, anche a causa di un piccolo battibecco avuto in diretta con Alfonso Signorini. Poi il malore che l’ha costretta al trasferimento in una clinica per alcuni accertamenti. Questa sera la Alberti è rientrata in casa per avere un confronto con gli altri concorrenti e comunicare la sua decisione: le sue parole hanno spiazzato tutti.

GF Vip, Barbara Alberti entra in casa: il confronto con gli altri e la sua decisione finale

Il Grande Fratello Vip continua a regalare emozioni e colpi di scena. Questa sera Barbara Alberti è entrata nuovamente in casa per avere un confronto con gli altri inquilini dopo la nomination della scorsa settimana e i giorni ‘difficili’ che ha vissuto. La scrittrice, infatti, è stata trasferita in una clinica per alcuni accertamenti dopo un malore, tanto che il GF ha dovuto interrompere il televoto che la vedeva coinvolta insieme a Fernanda Lessa e Patrick. Gli altri concorrenti temevano che Barbara avesse abbandonato definitivamente il gioco, ma questa sera è rientrata, facendo una sorpresa a tutti, dopo aver visto un emozionante video in cui gli inquilini parlavano di lei e di quanto mancasse loro.

La reazione dei suoi compagni di gioco dopo averla rivista è stata davvero entusiasta. Tutti l’hanno abbracciata con affetto, circondandola in salotto. Barbara ha rassicurato gli altri concorrenti sulle sue condizioni, dicendo che ora sta bene e che ha superato il momento delicato che l’ha costretta a uscire.

Alla domanda diretta di Alfonso Signorini, che le ha chiesto se intendesse lasciare definitivamente la casa, Barbara ha detto che ha deciso di rimanere e tornare in gioco. La scrittrice ha raccontato di aver pensato tanto ai suoi compagni d’avventura mentre era in clinica e di aver deciso per questo di rientrare e godersi questa esperienza fino in fondo.