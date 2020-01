In una delle sue ultime IG Stories, Stefano riprende di nascosto Belen proprio in un momento ‘particolare’: ecco come è stata beccata la showgirl.

In questi ultimi giorni, stando a quanto trapelato dalle loro recenti Instagram Stories, Belen Rodriguez e Stefano De Martino stanno trascorrendo una fantastica vacanza a Parigi. Insieme al loro primogenito Santiago, la coppia è intenta a godersi tutta le bellezza della capitale francese. E, per amore del piccolo, anche di Disneyland Paris. È proprio in questo posto da favola che, qualche ora fa, si sono ripresi più felici ed innamorati che mai. Si divertono, giocano, ridono e scherzano, Stefano e Belen. Ma non solo. Perché, come mostrato da una recente IG Stories dell’ex ballerino di Amici, il napoletano riprende di nascosto sua moglie in un momento davvero ‘particolare’. Sapete come è stata ‘beccata’ Belen? E, soprattutto, cosa stava facendo? Ecco tutti i dettagli.

Belen ‘beccata’ proprio in quel momento: Stefano la riprende di nascosto

Sono innamorati ed affiatati più che mai, Stefano e Belen. Ad un anno dall’ufficializzazione del loro ritorno di fiamma, la coppia non perde mai occasione di poter mostrare ai loro followers i loro momenti di vita privata. Lo stanno facendo anche in questi. Mentre sono in Francia con Santiago, come dicevamo precedentemente, l’argentina e il napoletano sono spesso protagonista di Instagram Stories da urlo. Che, tra l’altro, riflettono alla grande come stanno trascorrendo questi giorni nella capitale francese. Non a caso, qualche ora fa, il ballerino napoletano ha ripreso di nascosto sua moglie. Ebbene si. Belen completamente inconsapevole di ciò che stava accadendo alle sue spalle è stata ripresa in un particolare momento. Di che cosa parliamo? Ovviamente, nulla di ‘compromettente’, sia chiaro. Ma vediamo tutto nei minimi dettagli:

Ecco. È proprio così che è stata ‘beccata’ Belen: intenta a disegnare un fantastico ‘Stitch’ su un tablet. Non solo sa cantare, ballare e presentare, ma l’argentina sa anche disegnare. Insomma, una donna da mille risorse, no?

