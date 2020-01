GF Vip, due concorrenti fingono di non conoscersi, ma tra loro c’è stato qualcosa: questo è quello che si evince dalla busta choc di Live-Non è la D’Urso.

La puntata di ieri di Live-Non è la D’Urso è stata davvero incredibile. Non soltanto per la presenza di Paola Barale e Vittorio Cecchi Gori, ma anche per il contenuto della busta choc gold. Come anticipato da alcune anticipazioni della conduttrice campana, all’interno di questa busta c’era del materiale ‘di fuoco’ riguardante due concorrenti del GF Vip. Ebbene si. Stando a quanto trapelato dal messaggio letto in diretta da Barbara D’Urso, due concorrenti fingerebbero di non conoscersi. Ma non solo. Perché, da quanto si evince, sembrerebbe che ci sia stato anche qualcosa tra di loro. Ma di chi parliamo? Ecco tutti i dettagli svelati in diretta televisiva.

Live, la busta choc su due concorrenti del GF Vip: fingono di non conoscersi, di chi si tratta

Ha lanciato una vera e propria ‘bomba’ di gossip, Barbara D’Urso nel corso della puntata di ieri di Live-Non è la D’Urso. Prima ancora che Ivan Gonzalez potesse affrontare Paola Caruso all’interno dell’ascensore, la conduttrice ha letto il contenuto della busta choc gold riguardante due concorrenti del GF Vip. Stando a quanto trapelato dal messaggio, sembrerebbe che due gieffini stiano fingendo di non conoscersi. E che, in realtà, tra di loro ci sia stata una conoscenza abbastanza approfondita. Ma di chi parliamo? Di Rita Rusic ed Andrea Denver. Ebbene si.

Stando a quanto letto da Barbara D’Urso in diretta televisiva, nel lontano luglio del 2017, Rita Rusic avrebbe chiesto informazioni ad una persona su chi fosse il modello italiano che studiava a Miami. Una volta accertatasi del nome, sembrerebbe che siano successe molte altre cose. Ecco. È proprio questo che è stato raccontato a Live-Non è la D’Urso. Cosa succederà adesso? Alfonso Signorini, nel corso della puntata di questa sera, affronterà questo discorso? Staremo a vedere!