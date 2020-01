Elettra Lamborghini, problemi fisici prima di Sanremo: cos’è successo

Elettra Lamborghini, colpita da alcuni problemi fisici prima di Sanremo: scopriamo insieme cos’è successo alla cantante e come sta attualmente

Elettra Lamborghini sta cercando di prepararsi al meglio per questa nuova e incredibile avventura che tra poco la vedrà protagonista. Stiamo parlando della sua prima partecipazione al Festival di Sanremo. La cantante si è trovata protagonista di spiacevoli polemiche sulla sua partecipazione, che però non l’hanno abbattuta, anzi, le stanno dando una motivazione in più per per fare meglio. Elettra sta attraversando un periodo molto felice della sua vita, in primis per la vita sentimentale che procede a gonfie vele, per la partecipazione al Festival, e per il prossimo disco in uscita prossimamente. Elettra che certamente non ha nulla da invidiare a nessuno, si sta dedicando anima e corpo a questa competizione, passando gran parte del suo tempo in sala prove, per perfezionare non soltanto il brano, ma anche la coreografia. Nel frattempo però sta combattendo contro alcuni problemi di salute, che le stanno dando non poche scocciature. Vediamo insieme cos’è successo alla bella ereditiera…

Elettra Lamborghini, colpita da alcuni problemi fisici prima di Sanremo spiega ai fan cos’è successo

Elettra Miura Lamborghini è tra le influencer più in vista degli ultimi anni. La nipote di Ferruccio Lamborghini sta dimostrando di essere oltre che molto bella, anche molto talentuosa. La ragazza infatti sta riscuotendo un successo musicale dopo l’altro, conquistando non solo il favore del pubblico, ma dimostrando di essere una davvero internazionale. La Lamborghini non solo è divenuta famosa per le sue canzo e per il suo cognome importante, ma anche per i reality a cui ha preso parte come concorrente e quelli che invece ha condotto. Ma ora le preoccupazioni principali della ragazza riguardano la sua salute. La giovane infatti è da qualche giorno malata e sembra non trovare pace. Tra influenza, tosse e raffreddore, appare sui social davvero stanca e con gli occhi lucidi di chi non si sente al pieno delle proprie energie. E’ ormai già da qualche giorno che la cantante di ‘Pem Pem’ sta seguendo una cura medica con aerosol, mostrandosi sul proprio profilo Instagram mentre si cura.

Ovviamente la preoccupazione principale della ragazza è quella di torna in forma smagliante il prima possibile, data l’imminente partecipazione al Festival di Sanremo. Non ci resta quindi che augurarle una prontissima guarigione.