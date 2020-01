Elisabetta Canalis mostra l’intimo ai fan: “Non fate come me”

Elisabetta Canalis mostra l’intimo ai fan nelle sue recenti stories di Instagram: “Non fate come me”; ecco cosa è accaduto.

Tra le ex veline di Striscia la Notizia, Elisabetta Canalis è una delle più amate di sempre. Sono passati tanti anni dalla sua prima apparizione sul bancone del tg satirico più famoso della tv, ma la showgirl sarda è rimasta nel cuore di milioni e milioni di fan. Che continuano a seguire le sue avventure anche sui social, in particolare su Instagram, il social network preferito dai vip. È proprio attraverso il suo profilo che la Canalis si tiene in contatto con i suoi followers, postando foto e video delle sue giornate. E, qualche ora fa, nelle stories di Elisabetta è apparso qualcosa di davvero curioso. La showgirl racconta di aver dimenticato di portare l’intimo in Giappone, e ha dovuto comprarlo una volta arrivata a Kyoto. L’ex velina mostra a tutti i suoi acquisti e la biancheria che va per la maggiore in Giappone. Dando un prezioso consiglio ai followers: “Non fate come me!”. Scopriamo cosa è accaduto.

Elisabetta Canalis mostra l’intimo su Instagram e consiglia ai fan: “Non fate come me”

“Vorrei farvi vedere cosa succede se per caso dimenticate di portare le mutande in Giappone!”. È così che Elisabetta Canalis inizia il suo particolare racconto, pubblicato nelle stories di Instagram. La bellissima sarda, direttamente da Tokyo, mostra ai suoi followers la biancheria acquistata in un negozio molto frequentato in Giappone, una sorta di farmacia che vende di tutto. “Queste sono quelle che vanno per la maggiore, le più vendute, nei negozi più frequentati. Io ricordo di averli visti forse quando avevo 9 anni, anzi mia figlia le ha esattamente così!”. Elisabetta scherza con i followers, e insieme alla foto dei particolari modelli di intimo, l’ex velina dà anche un prezioso consiglio a chi la segue. Ecco uno screen apparso nelle sue stories:

“Non fate come me! Ricordatevi di portare le mutande se partite per il Giappone!”. Un siparietto davvero divertente, quello apparso sul profilo Instagram di Elisabetta. Che conferma la sua simpatia e ironia. E voi cosa aspettate a seguire le avventure ‘social’ della Canalis? Non ve ne pentirete!