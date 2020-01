Ezio Greggio, il rapporto con Romina Pierdomenico: i progetti lavorativi

Ezio Greggio parla del rapporto speciale che ha con la compagna Romina Pierdomenico e in particolare rivela i progetti lavorativi che hanno insieme

Come ben sapete, sono ormai un po’ di mesi che lo storico conduttore del tg satirico Striscia la Notizia, fa coppia fissa con la bellissima Romina Pierdomenico. I due hanno tenuto nascosta la loro love story per un po’ di tempo, finché poi non sono usciti allo scoperto, rilasciando interviste e parlando molto apertamente del sentimento che li lega. Inizialmente aveva destato stupore la differenza d’età tra i due, lei infatti ha 26 anni e lui 65, ma col passare del tempo è stato chiaro a tutti che per loro questa differenza non sussiste. La coppia appare molto affiatata e unita, e quest’inverno si sono concessi una romantica vacanza alle Maldive, dove hanno incontrato anche Francesco Totti, Mauro Icardi e Pierfrancesco Favino, con le rispettive mogli e figli al seguito. La coppia oltre ad essere molto affiatata sentimentalmente, pare abbia in cantiere anche delle importanti novità lavorative. Romina ed Ezio avrebbero infatti in programma di condurre un programma insieme, scopriamone di più…

Ezio Greggio, il rapporto con Romina Pierdomenico: importanti progetti lavorativi

Ezio Greggio ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Gente, in cui si è lasciato andare a delle importanti rivelazioni sul rapporto che ha con la compagna Romina Pierdomenico. Ezio ha infatti dichiarato: “Lei mi fa stare allegro e mi mantiene giovane . Se va avanti così mi metterò il grembiule e mi accompagnerà a scuola. E poi in cucina si vede che ha origini abruzzesi: dieta sana e ogni tanto mi fa parrozzo e arrosticini. È giovane, con sani principi, allegra, capace di sorprendermi. Spero che il 2020 prosegua su questa strada“. La bella modella, che ha rubato il cuore del conduttore Mediaset, è stata una delle corteggiatrici di Amedeo Barbato a Uomini e Donne. La ragazza, ha fatto tesoro degli insegnamenti del compagno per poter comprendere al meglio come gestirsi dinanzi alle telecamere. La giovane, infatti, aveva dichiarato in merito a Greggio: “Con l’esperienza, la sensibilità e l’intuito ogni giorno mi aiuta a migliorare. Quando abbiamo lavorato insieme, il solo stargli vicino mi ha permesso di comprendere come ci si deve muovere davanti alle telecamere, ma anche quanto sia importante prepararsi”.

Ovviamente, anche per Greggio la modella è stata una vera e propria rivelazione! Pare infatti che l’uomo sia rimasto davvero sorpreso dalla sua bravura alla conduzione di ‘La sai l’ultima’, e proprio per questa ragione ha dichiarato: “La nuova edizione di “La sai l’ultima?”. Lo scorso anno, grazie alla mia nuova versione della trasmissione, la rete ha alzato di parecchi punti la media stagionale. E ovviamente vorrò Romina con me, che è stata un’autentica rivelazione.”