In una delle sue ultime foto su Instagram, Francesca Brambilla si è immortalata con indosso un intimo troppo piccolo che non contiene le sue forme.

È nota a tutti per il ruolo di ‘Bona Sorte’ ad Avanti un Altro. Con indosso una fantastica tuta azzurra da trasparenze davvero da urlo, Francesca Brambilla è solita incantare e lasciare senza parole tutti i telespettatori del programma. Ma non solo. Perché la giovane è anche solita condividere delle foto spettacolari sul suo canale social ufficiale. L’ultima risale a qualche ora fa. Quando Francesca si immortala con indosso un fantastico completino intimo. Che, però, risulta essere troppo ‘piccolo’ per le sue invidiabili forme. Potete ben capire, quindi, il ‘risultato’ di tutto ciò. Ed, ovviamente, la reazione di Instagram. In un batter baleno, infatti, lo scatto in questione è stato ‘bombardato’ di likes e di commenti di apprezzamento. Ma siete curiosi di scoprire di che cosa parliamo? Ecco tutti i dettagli.

Francesca Brambilla, l’intimo è troppo ‘piccolo’: si vede un po’ tropppo

Ancora più sbalorditiva, Francesca Brambilla in questa sua ultima foto su Instagram. Come dicevamo precedentemente, la ‘Bona Sorte’ di Avanti un Altro è molto attiva sul suo canale social. E, perciò, non perde mai occasione di poter interagire i suoi fan. Come? Beh, semplice: con delle foto davvero pazzesche. L’ultima, come detto, risale a qualche ora fa. Quando si lascia fotografare con indosso un completino intimo ‘di fuoco’. È un selfie. Quindi, si vede soltanto la ‘parte di sopra’. Eppure, basta per definire lo scatto in questione davvero ‘piccante’. Siete curiosi di vederlo? Diamoci uno sguardo più da vicino:

Da come si può chiaramente vedere dall’immagine riproposta in alto, Francesca indossa un capo d’abbigliamento intimo davvero molto piccolo. Che, da come mostrato, a stento riesce a contenere le sue forme. Inutile dire che, alla vista di cotanta bellezza, Instagram si è letteralmente infiammato. Numerosi, infatti, sono stati i commenti di apprezzamento per il suo fascino. In effetti, non si può dire assolutamente nulla in contrario, no?