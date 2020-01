Gf Vip, clamoroso colpo di scena: altro abbandono dopo Barbara Alberti?

Gf Vip, altro abbandono dopo Barbara Alberti? Clamoroso colpo di scena a poche ore dalla puntata di questa sera. Come la prenderà Signorini?

Carlotta Maggiorana non ce la fa più. Oggi, al Grande Fratello Vip, si è lasciata andare a delle lacrime di tristezza: pare che la lontananza dalla sua famiglia la stia mettendo davvero a dura prova. Fino ad ora, non è stata molto sotto i riflettori. Forse, proprio questa situazione di poca serenità sta contribuendo a non farle vivere a pieno l’avventura. In effetti, nello sfogo a cui si è lasciata andare oggi ha ammesso di star male a causa della mancanza forte che ormai si fa sentire. A quanto pare, la permanenza nella casa sta diventando molto difficile per Carlotta che, molto probabilmente, si sente ad un bivio. Non sa, a questo punto, se continuare l’avventura oppure fermarsi. Così, questa sera, siamo tenuti a scoprire quale sarà il suo futuro. Potrebbe anche decidere di comunicare ad Alfonso Signorini di voler andare via ed uscire dalla porta rossa.

Carlotta Maggiorana al Gf Vip: “Non ce la faccio più”, altro abbandono in vista?

Negli ultimi giorni abbiamo visto l’annullamento del televoto a causa dell’abbandono della casa da parte di Barbara Alberti che si è sottoposta ad un controllo medico. Adesso, forse, ci potrebbe essere un nuovo concorrente a dire addio al Gf Vip. Carlotta Mantovani si è lasciata andare ad uno sfogo in cui è scoppiata in lacrime: “Non è cattiveria, ma non ce la faccio più, mi manca l’aria, mi manca la mia famiglia. Se devo stare altri due mesi così non ce la faccio, mi manca l’aria”. Fernanda Lessa le è stata molto vicina. L’ha rincuorata, l’ha abbracciata, le ha detto qualche parolina che l’ha portata al punto di calmarsi un po’. Tuttavia, resta comunque una situazione ‘aperta’: Carlotta ha congelato tutto ma solo per il momento. Può anche darsi che Signorini le faccia ricevere una sorpresa proprio nelle prossime ore. Probabilmente, rivedere e riabbracciare anche un solo componente della sua famiglia, le darebbe la forza per andare avanti e soprattutto per continuare l’avventura con la giusta spensieratezza. A volte, basta anche solo un abbraccio.

Carlotta Miss Italia 2018: la prima già ‘sposata’

Miss Italia 2018 ha incoronato Carlotta Maggiorana come più bella d’Italia. Ed ha anche battuto un record: infatti, la ragazza è stata la prima vincitrice già sposata nella storia del concorso. Suo marito è Emiliano Pierantoni e si sono detti sì all’altare nel 2017.