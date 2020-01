GF Vip, il look di Wanda Nara infiamma lo studio: scollatura mozzafiato per l’opinionista, il ‘dettaglio’ colpisce tutti e gli sguardi cadono lì…

Il Grande Fratello Vip è appena cominciato e già gli animi sono infuocati. Alfonso Signorini, appena entrato in studio, ha subito annunciato una serie di cose molto forti che accadranno in puntata, a cominciare dall’ingresso in casa di Valeria Marini, pronta a rispondere alle offese che le hanno rivolto alcuni inquilini. Il conduttore ha anche annunciato che si parlerà del caso Barbara Alberti, che è uscita dalla casa per un malore e presto annuncerà se intende lasciare definitivamente il gioco. Ma non è tutto. Nella casa, inoltre, entreranno anche tre super boys, pronti a far impazzire le donne. Insomma, la puntata si preannuncia davvero scoppiettante, ma prima di ogni cosa, Alfonso Signorini ha presentato i suoi opinionisti, Pupo e Wanda Nara. Il look di quest’ultima, come ogni settimana, è davvero super, in particolare per la sua scollatura: tutti, però, hanno notato un ‘dettaglio’ in particolare.

GF Vip, il look di Wanda Nara infiamma Instagram: scollatura da urlo, il ‘dettaglio’ che notano tutti

La puntata di stasera del Grande Fratello Vip è cominciata davvero col ‘botto’. Il conduttore Alfonso Signorini ha dato una serie di anticipazioni su come si svolgerà la serata, ma poi ha presentato i suoi opinionisti, e il look di Wanda Nara ha infiammato letteralmente lo studio. La bella argentina indossa un completo nero con pantaloni, top e giacca. Un outfit total black, che ha fatto impazzire tutti, in particolare per la scollatura profonda del top di Wanda, che mette ben in evidenza le sue forme a dir poco esplosive, che a stento riescono ad essere contenute nella maglia. Insomma, è davvero impossibile non guardare lì!

Ma c’è anche un altro ‘dettaglio’ che ha colpito particolarmente il pubblico. Si tratta dei pantaloni di Wanda, che sono in pelle lucida, e attirano tutti gli sguardi. Il look della Nara, dunque, oltre a essere ‘bollente’, è anche particolarmente ‘aggressivo’. E a voi piace?