Grande Fratello Vip, Fernanda Lessa incontra il marito Luca: la sua reazione è da brividi; ecco cosa è accaduto in diretta.

Questa sera su Canale 5 una nuova ricchissima puntata del Grande Fratello Vip. Una puntata in cui è accaduto di tutto. Tantissime emozioni e tantissimi colpi di scena, a partire dallo scontro tra Antonella Elia e Valeria Marini. Ma il momento più emozionante delle serata si è avuto quando Fernanda Lessa ha incontrato suo marito Luca Zocchi, l’uomo che l’ha ‘salvata’ con il suo amore. La storia con Luca ha aiutato Fernanda ad uscire dalla dipendenza dall’alcool in cui era sprofondata. Il loro incontro nella mistery room ha commosso tutti: la reazione della concorrente è da brividi. Ecco cosa è accaduto durante la diretta di questa sera.

Grande Fratello Vip, Fernanda Lessa incontra il marito Luca: la scena ha emozionato tutti

Un incontro da brividi quello tra Fernanda Lessa e il suo amato Luca. La concorrente del Grande Fratello Vip ha ricevuto una magnifica sorpresa nel corso della serata: “Hai detto che sono il tuo salvatore, ma no! Anche tu hai salvato me, noi siamo una famiglia, siamo noi!”. Con queste dolci parole Luca ha iniziato il suo discorso a Fernanda, mentre lei era ancora immobilizzata dal freeze. La Lessa non trattiene le lacrime e la profonda emozione nel vedere l’uomo che ama, che ha usato parole davvero stupende, emozionando tutti: “Tu mi hai fatto scoprire cos’è l’amore, nella buona e nella cattiva sorte, incondizionato. E guarda cosa sei diventata, sei uno spettacolo!”. Luca chiede ad Alfonso di sfreezare la sua donna, e i due si abbracciano e si baciano teneramente. Fernanda piange di gioia nell’abbracciare il suo uomo, che come ha sottolineato Alfonso, è stato fondamentale nel percorso della donna per superare il suo periodo buio. “La forza si trova nell’amore, quello incondizionato, non c’è niente altro.” Parole che commuovono tutti, anche Wanda Nara, che non trattiene le lacrime. Come Fernanda, che quando Luca ha dovuto abbandonare la Casa, si è inginocchiata a terra, lasciandosi andare ad un pianto a dirotto. Adriana Volpe l’ha raggiunta, per consolarla e riaccompagnarla in Casa.

Un momento davvero magico, questa sera al Grande Fratello Vip. Prime di salutare Fernanda, Luca saluta tutti con un mantra famoso, ricordando che ogni persona che incontriamo sta affrontando un battaglia di cui probabilmente non sappiamo nulla: bisogna essere gentili, sempre. E voi, state seguendo questa puntata del GF Vip?