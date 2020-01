Giulio Raselli svela ai fan su Instagram un’importante novità sulla sua vita con Giulia.

Giulio Raselli ha appena lasciato il trono di Uomini e donne insieme alla sua nuova fidanzata, Giulia. Il ragazzo e la sua ormai ex corteggiatrice hanno iniziato subito a vivere insieme e attualmente si trovano a casa dei genitori di Giulia. Durante un momento di pace e relax in casa, Giulio ha risposto a un po’ di domande dei fan e, tra le tante curiosità abbiamo scoperto che i due stanno per andare a convivere.

L’annuncio della convivenza: “Cercheremo casa”

Ora la coppia è a casa dei genitori di Giulia, ma tra poco si sposteranno a Valenza, a casa di Raselli e a quanto ha dichiarato l’ex tronista di Uomini e Donne lui e Giulia stanno già pensando di andare a convivere. Anzi è praticamente una certezza. Rispondendo ad alcune domande dei fan su Instagram, infatti, Giulio Raselli ha spiegato che lui e Giulia stanno già cercando casa e, una volta arrivati a Valenza, andranno subito a vedere alcuni appartamenti perché la casa dove sta lui è un po’ troppo grossa. I due vorrebbero invece cercarne una un po’ più piccola dove costruire il loro nido d’amore.

Giovanna tronista, la risposta di Raselli

Rispondendo poi ad altre domande Giulio Raselli si è dichiarato molto innamorato della sua scelta, Giulia. Dice che è una persona solare, sempre allegra, divertente e che lo fa veramente stare bene, quindi non possiamo che essere contenti per lui. I fan gli hanno poi chiesto che cosa pensa del fatto che è Giovanna andrà sul trono e Giulio, con tutta l’onestà e la calma che lo contraddistingue, ha dichiarato che secondo lui è una cosa giusta perché è un’ottima occasione per poter conoscere qualcuno di più affine a se stesso e magari realizzare una bella storia d’amore.

Insomma Giulio Raselli, come sempre ha mantenuto la sua tranquillità serafica e non si è assolutamente lasciato andare a pensieri negativi e forse proprio la vicinanza della nuova compagna Giulia lo fa sembrare ancora più calmo e felice.