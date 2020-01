Grande Fratello Vip 4, scatta il bacio nella casa: è successo davanti a tutti

Nella casa del Grande Fratello Vip 4 è scattato un nuovo bacio: i due concorrenti si sono scambiati effusioni davanti a tutti gli altri

Questa sera andrà in onda una nuova puntata della quarta edizione del Grande Fratello Vip. Il reality show è entrato ormai nel vivo. Nelle scorse settimane, oltre alle prime liti, ci sono state anche le prime eliminazioni. Tre highlander hanno abbandonato il gioco. Tra gli ex gieffini, solo Patrick è rimasto nella casa più spiata d’Italia. Salvo Veneziano è stato squalificato per alcune frasi nei confronti di Elisa De Panicis, mentre Barbara Alberti proprio ieri pomeriggio ha deciso di abbandonare momentaneamente la casa. La scrittrice comunicherà nella puntata di stasera la sua decisione definitiva. Nel frattempo, però, il televoto è stato annullato. Non sappiamo se nella puntata in onda questa sera su Canale 5 ci sarà un’eliminazione a sorpresa. I concorrenti diminuiscono di settimana in settimana e la finale del reality show sembra avvicinarsi lentamente. Chi riuscirà a trionfare nella quarta edizione del GF VIP?

Grande Fratello Vip 4, bacio tra due concorrenti

Fino ad adesso, nella casa del GF VIP 4, non è nata nessuna storia d’amore. Clizia Incorvaia sembrava trovarsi tra due fuochi, Ivan Gonzalez e Paolo Ciavarro. Lo spagnolo, però, è uscito nella scorsa puntata del reality show. Il figlio d’arte, invece, ha di recente smentito un suo probabile flirt con la Incorvaia: “Non c’è attrazione fisica“. Un brutto colpo per l’ex moglie di Sarcina, che in un sol colpo ne ha persi ben due. Un brutto colpo anche per i fan del reality show: molti, infatti, speravano in una storia d’amore tra Clizia e Paolo. La Incorvaia, nel frattempo, continua ad avere alti e bassi all’interno della casa. La concorrente ieri è scoppiata a piangere nella Capsule Hotel e ripeteva a sé stessa: “Basta“. Nei giorni scorsi, Clizia ha raccontato di come sia difficile fidarsi di un uomo dopo tutto quello che ha passato. Il momento di tristezza però è durato veramente poco, anche perchè in serata ha dovuto prepararsi per sostenere la prova Grease. I concorrenti hanno ricevuto i vestiti dalla produzione e a coppie hanno imitato John Travolta e Olivia Newton-John. Tra le coppie in gioco vi erano anche la stessa Clizia e Andrea Denver. I due hanno cercato di imitare i due protagonisti di Grease e alla fine è scattato anche il bacio. Anche questa volta però, come nel caso di Adriana Volpe e Pago, il bacio è stato dato solo per gioco.

Ad assistere la scena tutti gli altri coinquilini, tra i quali anche Paolo Ciavarro, che sembra non abbia avuto reazioni.