Grande Fratello Vip, un altro concorrente vuole abbandonare la casa? Lo sfogo

Un altro concorrente del Grande Fratello Vip vuole abbandonare la casa? Cosa è emerso in queste ultime ore e cosa è successo.

Una quarta edizione del Grande Fratello Vip davvero ‘scoppiettante’. Dopo la squalifica di Salvo Veneziano, l’abbandono momentaneo di Barbara Alberti, sembra che anche un altro concorrente abbia intenzione di abbandonare la casa. Sono passate poche settimane dall’inizio di questa avventure. È più che normale, quindi, la mancanza dei propri affetti, della propria famiglia si inizia a sentire. È proprio questo, dunque, che è capitato qualche ora fa ad uno dei gieffini. Che, durante un momento di confidenza con uno dei suoi compagni di viaggio, ha chiaramente fatto intendere non riuscire a proseguire il suo percorso all’interno della casa. Ma cosa sarà successo? E, soprattutto, di chi parliamo? Ecco tutti i dettagli.

Un concorrente del Grande Fratello Vip vuole abbandonare la casa? Cosa è emerso

Iniziano a farsi sentire le prime difficoltà per alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip. Sono passati diversi giorni dall’inizio di questa avventure ed è più che normale, quindi, che iniziano a farsi avvertire le prime mancanze. Lo sa bene Carlotta Maggiorana. Che, dopo aver superato la nomination con Ivan Gonzalez, si è lasciata andare ad un emozionante sfogo con Fernanda Lessa. Stando alle sue parole, sembra che l’ex miss Italia stia avvertendo fortemente la mancanza dei proprio affetti. E, perciò, è convinta di non riuscire a sopportare altro tempo all’interno della casa. Insomma, un altro concorrente che, dopo Barbara Alberti, vuole abbandonare il reality? Al momento, non ci è dato saperlo. Fatto sta che Carlotta sembra essere davvero disperata mentre parla con la sua coinquilina.

‘Non ce la faccio più. Mi manca la mia famiglia’, dice Carlotta tra le lacrime. Ma non è finita qui. Perché, subito dopo, fa chiaramente capire la sua volontà: ‘Voglio andare via, se devo stare altri due mesi non ce la faccio’. Insomma, le parole dell’ex Miss Italia sono davvero molto chiare. Ma cosa succederà adesso? Stasera, lunedì 27 Gennaio, andrà in onda una nuova puntata. E, senza alcun dubbio, Alfonso Signorini affronterà questo discorso. Carlotta si convincerà a restare? Staremo a vedere!

L’infanzia difficile dell’ex Miss Italia

Non è stata tutta ‘rose e fiori’ l’infanzia di Carlotta Maggiorana. Come raccontato dalla diretta interessata in una delle dirette del GF Vip, l’ex Miss Italia è cresciuta senza la figura paterna. Sua padre, infatti, è morto quando lei era ancora piccola. E, perciò, l’evento ha fortemente caratterizzato la sua vita ed il suo carattere.