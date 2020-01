Grande Fratello Vip, lo scontro acceso tra Antonella Elia e Valeria Marini: volano parole durissime all’interno del reality.

In onda questa sera su Canale 5 una nuova ricchissima puntata del Grande Fratello Vip. Una puntata ricchi di colpi di scena, sin dai primi minuti di diretta. Quando, nella Casa più spiata della tv, ha fatto il suo ingresso Valeria Marini. Dopo l’incontro-scontro con Rita Rusic, la Marini è tornata in casa, per un chiarimento con alcuni dei concorrenti che, la scorsa puntata, si erano lasciati andati ad alcuni commenti poco carini nei suoi confronti. Tra questi, anche Antonella Elia, con la quale Valeria ha avuto un faccia a faccia davvero acceso. Tra le due sono volate parole fortissime, e la situazione non è migliorata quando Alfonso ha rivelato ai concorrenti che Valeria sarà una nuova inquilina della Casa. Ecco cosa è successo.

Grande Fratello Vip, lo scontro acceso tra Antonella Elia e Valeria Marini: le due showgirl non se le mandano a dire

Uno scontro tra titani. Valeria Marini è tornata nella Casa del Grande Fratello per togliersi qualche sassolino dalla scarpa, dopo i commenti negativi di alcuni concorrenti nei suoi confronti. In particolare, Valeria si trova di fronte Antonella Elia, alla quale ha qualcosa di molto forte da dire: “L’aggressività che usi nei confronti di tutte le donne è fastidiosa, diseducativa, un bruttissimo esempio e questo le pensano tutti! Quello che rovina il mondo è l’invidia, e poi condita con la stupidità diventa proprio una tragedia!”. Parole pesanti, quelle della Marini, alle quali la Elia non poteva non replicare: “Le persone che credono di suscitare invidia nelle altre dovrebbero avere qualità straordinarie. In realtà penso che tu non abbia nessun tipo di qualità, nè umana, nè artistica. Le uniche tue qualità sono acchittarti, gonfiarti e metterti calze a rete contenitive, tirarti dalla testa ai piedi!”. Insomma, le due showgirl non se le sono certo mandate a dire. E Alfonso Signorini ha interrotto così la discussione: “Ragazze io ho capito che ci aspettano sette giorni pazzeschi!”

Sette giorni davvero da non perdere. Come vivranno gli altri coinquilini la presenza della showgirl? A giudicare dalle facce vista questa sera, ne vedremo delle belle!