Guendalina Canessa senza biancheria nell’ultima foto pubblicata sul suo profilo: il braccio non copre tutto, Instagram è ‘bollente’.

Tra le ex concorrenti del Grande Fratello, lei è senza dubbio una delle più amate di sempre. Parliamo di Guendalina Canessa, che si è fatta conoscere nella Casa più spiata d’Italia nell’edizione del 2007 del reality. Oggi la vediamo spesso in tv come opinionista nei programmi di Barbara D’Urso, da Pomeriggio 5 a Domenica Live, ma è sui social che Guendalina è una vera e propria stare. L’ex gieffina lavora come influencer e il suo profilo Instagram conta ben 639 mila followers. Ed è proprio su Instagram che, qualche ora fa, la Canessa ha postato una foto che non è passata inosservata. Nello scatto, Guendalina si trova sul tapis roulant…ma l’outfit che indossa è molto particolare. Gonna corta e tacchi a spillo, e sopra? Niente! Neanche l’intimo: il post è ‘bollente’. Diamo un’occhiata.

Guendalina Canessa infiamma Instagram: senza biancheria sul tapis roulant

Guendalina Canessa ha letteralmente infiammato Instagram con l’ultimo scatto pubblicato sul suo profilo. L’ex concorrente del Grande Fratello è molto attiva sui social, dove ama condividere foto e video delle sue giornate. E, proprio qualche ora fa, Guendalina ha pubblicato una foto ricordo dell’estate. Una foto che ha alzato la temperatura sui social. Il motivo? La bella milanese indossa minigonna e tacchi a spillo, ma sopra nulla, neanche la biancheria. Il braccio non copre tutto, e i fan si sono scatenati coi commenti:

Eh si, ve lo avevamo detto! Guendalina ha lasciato tutti senza fiato con l’ultimo post apparsi su Instagram. Un post che ha ottenuto il boom di likes e commenti in pochissimo tempo. Commenti ricchi di complimenti per l’ex gieffina e per il suo fisico statuario. E voi, cosa aspettate a seguirla sui social? Non ve ne pentirete!