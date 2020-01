L’Isola dei Famosi, non ci sarà Alessia Marcuzzi al timone del famoso reality di Canale 5: a sostituirla nella conduzione potrebbe essere proprio lei.

Una grande novità potrebbe interessare la nuova edizione de L’Isola dei famosi. Dopo l’indiscrezione sulla possibile presenza dell’attore Can Yaman come inviato nel reality, una nuova ‘bomba’ è trapelata sul web. E, stavolta, riguarda la conduttrice del famoso reality di Canale 5. Secondo quanto riporta Dagospia, non ci sarà Alessia Marcuzzi al timone della prossima edizione del programma, che dovrebbe partire il prossimo aprile.. Una novità assoluta, dato che Alessia conduce l’Isola dei famosi ormai dal 2015, anno in cui la trasmissione è passata dalla Rai a Mediaset. La notizia, per ora, si baserebbe su semplici voci all’interno dei corridoi di Cologno Monzese, ma, nonostante non ci sia ancora alcuna conferma, sul web iniziano a circolare già i nomi delle possibili sostitute della Marcuzzi. E, tra i più accreditati, c’è quello di un’altra amatissima conduttrice bionda. Siete curiosi di scoprire di chi si tratta? Ve lo sveliamo subito.

L’Isola dei Famosi, non ci sarà Alessia Marcuzzi: a sostituirla potrebbe essere Ilary Blasi

Dovrebbe essere aprile il mese in cui tornerà in onda il reality più avventuroso della tv. L’isola dei famosi infatti potrebbe partire proprio al termine dell’altro reality di successo di Canale 5, il Grande Fratello Vip. Ma, stando a quanto circola sul web nelle ultime ore, questa edizione della trasmissione ambientata in Honduras potrebbe presentare delle clamorose novità. Tra queste, la presenza del bellissimo attore turco Can Yaman, di recente ospite a C’è posta per te. Ma un cambiamento potrebbe riguardare anche la conduttrice. Secondo Dagospia, Alessia Marcuzzi lascerà la conduzione del programma, per dedicarsi a nuovi progetti. Secondo Tv Blog, Alessia potrebbe debuttare al timone de Lo Show dei record. Nulla di ufficiale, ma se la Marcuzzi non si occuperà dei suoi amati naufraghi, chi la sostituirà? Ebbene, per Tv Blog è Ilary Blasi il nome più ‘papabile’. Lady Totti, dopo aver rinunciato alla conduzione del Grande Fratello Vip, affidato ad Alfonso Signorini, potrebbe tuffarsi in questa nuova avventura, dopo l’esperienza a Eurogames al fianco di Alvin.

Una edizione, quella che de L’Isola dei Famosi che vedremo presto in tv, che potrebbe essere davvero ricca di novità e cambiamenti. In attesa di conferme o smentite dai diretti interessati, cosa pensate di questa notizia? Chi vorreste vedere al timone del reality ambientato in Honduras come sostituta di Alessia Marcuzzi?