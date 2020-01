Karina Cascella, outfit da urlo a ‘Live’: l’opinionista in camerino si riprende dall’alto e mostra qualcosa di ‘troppo’, Instagram si infiamma.

Karina Cascella sa sempre come far impazzire i suoi fan. L’influencer, nonché opinionista fissa dei programmi di Barbara D’urso, è una donna davvero super, dal carattere forte e schietto, ma soprattutto dalla bellezza mozzafiato. Curve esplosive e forma perfetta, Karina infiamma quotidianamente Instagram con foto e video davvero da urlo, in cui mette in evidenza il suo corpo. Poco fa, ad esempio, ha pubblicato alcuni stories che hanno letteralmente mandato i fan in tilt. Nei video in questione, infatti, Karina mostra il suo outfit per la puntata di ‘Live – Non è la D’urso’, a cui ha partecipato come opinionista, riprendendo dall’alto la sua scollatura e mostrando qualcosa di ‘troppo’: scopriamo insieme le immagini!

Karina Cascella, outfit mozzafiato a ‘Live – Non è la D’Urso’: la ripresa dall’alto mostra davvero ‘troppo’

Karina Cascella è stata ospite a ‘Live – Non è la d’urso’ nella puntata del 26 gennaio 2020. Poco prima che cominciasse la puntata, però, l’opinionista ha registrato delle storie Instagram direttamente dal suo camerino, mostrando dunque in anteprima anche il look della serata. Karina indossa una tuta rosa con inserti dorati, super aderente e soprattutto super scollata. Si tratta di un abito davvero da sogno, targato Elisabetta Franchi, che ha fatto innamorare gran parte del pubblico, non solo per la usa eleganza, ma soprattutto per la vestibilità su Karina, che mette ben in evidenza tutte le sue curve.

La Cascella si riprende prima davanti allo specchio a figura intera, poi però avvicina la telecamera e fa un video-selfie praticamente in primo piano. L’inquadratura è alta, perciò è impossibile che l’occhio non cada sulla scollatura della tuta di Karina, che tra l’atro è monospalla. Le forme esplosive dell’opinionista sono contenute a stento nell’abito e rendono il video davvero irresistibile. Siete d’accordo anche voi?