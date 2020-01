Durante la puntata di ieri di Live-Non è la D’Urso, Paola Caruso ha avuto la possibilità di incontrare Ivan Gonzalez dopo il GF Vip: cos’è successo.

Come tutti gli altri appuntamenti, anche la puntata di ieri sera, domenica 26 Gennaio, di Live-Non è la D’Urso è stata davvero imperdibile. Nel suo prime time, infatti, la padrona di casa è solita intrattenere il suo tanto caro ed affezionato pubblico con una vastità di argomenti incredibili. E lo ha dimostrato anche ieri sera. Quando, dopo un’ampia parentesi dedicata a Luigi Favoloso, Barbara D’Urso ha ospitato Paola Barale, Vittorio Cecchi Gori, Ivan Gonzalez, Paola Caruso e tanti altri. Ecco. A tal proposito, come annunciato dalle anticipazioni, dopo l’esperienza del GF Vip, il bel spagnolo ha avuto la possibilità di chiarirsi definitivamente con l’ex Bonas di Avanti un Altro. I due, come ben sapete, hanno condiviso l’esperienza de L’Isola dei Famosi in Spagna. Sembrava essersi creato un bel rapporto tra di loro. Eppure, non è stato così. Ma ecco cosa è successo in ascensore a Live.

Paola Caruso incontra Ivan Gonzalez a Live: cosa sarà successo?

Come dicevamo precedentemente quindi, Paola Caruso ed Ivan Gonzalez hanno condiviso, qualche anno fa, l’esperienza de L’Isola dei Famosi in Spagna. Sembrava che tra di loro si fosse creato un bel rapporto di amicizia, ma, invece, non è stato affatto così. Durante la sua esperienza al GF Vip, stando a quanto raccontato dall’ex Bonas di Avanti un Altro in ascensore a Live-Non è la D’Urso, lo spagnolo avrebbe parlato male di lei in confessionale. Definendola ‘falsa’ e ‘bugiarda’. Ivan, dal canto suo, ‘recrimina’ alla calabrese di aver diffuso false voci sul suo orientamento sessuale soltanto per aver chiaramente detto di non provare nulla per lei. È proprio per questo motivo che, durante la puntata di ieri del prime time di Barbara D’Urso, hanno avuto la possibilità di chiarirsi. Ma cosa sarà mai successo? Al momento, non ci è dato saperlo. Ci spieghiamo meglio: una volta che i due ragazzi si sono presentati uno di fronte all’altro ed hanno iniziato a parlarsi e a chiarirsi, Barbara D’Urso è stata costretta ad interrompere il collegamento.

‘Lasciamoli in ascensore. Registriamo le cose che si stanno dicendo’, dice la padrona di casa prima di dare i risultati delle ultime elezioni elettorali. Insomma, il chiarimento sembra che ci sia stato, ma dovremmo aspettare qualche ora in più per conoscere il suo esito. Come sarà andata a finire?