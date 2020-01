Sanremo 2020, chi è Marco Masini: età, carriera, vita privata e la storia d’amore con l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Manca sempre meno, ormai, alla settantesima edizione del Festival di Sanremo, che andrà in onda su Rai Uno dal 4 al’8 febbraio 2020. Conduttore, nonché Direttore Artistico, Amadeus, che per la prima volta salirà sul prestigioso palco dell’Ariston. Accanto a lui una schiera di bellissime donne e grandi ospiti, che si alterneranno nelle varie serate. Presenza fissa, invece, Tiziano Ferro, che accompagnerà Amadeus per tutta la durata del Festival. L’attesa è veramente altissima, soprattutto perché tutti vogliono ascoltare le 24 canzoni in gara. Tanti i big di successo che si esibiranno all’Ariston, da Rita Pavone, a Irene Grandi, passando per Piero Pelù, Marco Masini e tanti altri. E allora proviamo a conoscere un po’ meglio quest’ultimo artista, che ha avuto una carriera non facile, oltre ad essere stato fidanzato con un’ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Sanremo 2020 Marco Masini, chi è: età, carriera e la storia d’amore con l’ex corteggiatrice di Jack Vanore

Nato a Firenze il 18 settembre del 1964, Marco Masini oggi ha 55 anni ed è pronto a salire ancora sul palco del Festival di Sanremo con la canzone ‘Il confronto’. Non è certo la prima volta, infatti, che il cantautore si esibisce all’Ariston, ma bensì la nona. Dopo l’esordio nel 1990 nella categoria ‘Novità’, che lo vide trionfatore, è tornato a Sanremo altre 7 volte come ‘Big’, ottenendo anche un terzo posto e un’altra vittoria, nel 2004, con il brano ‘L’Uomo Volante’. La carriera di Marco Masini è costellata di grandi successi e soddisfazioni, ma non sono mancati momenti difficili, dovuti in particolare ai problemi con la critica e la censura, che si è più volte scagliata contro di lui per alcuni brani ritenuti troppo espliciti e volgari, come ‘Bella Stro**a’, ‘Vaffan***o’ e ‘Principessa’, tanto che nel 2001 Masini ha deciso di ritirarsi dall’attività musicale per un po’, salvo poi tornare sui suoi passi.

Geloso e attento a custodire la sua vita privata, non lascia trapelare quasi nulla. Di sicuro sappiamo però che in passato il cantautore ha avuto una storia d’amore, forse la più importante della sua vita, con Aurora Nardozzi. I due, che hanno 21 anni di differenza d’età, sono stati insieme e hanno convissuto alcuni anni, ma la loro storia si è conclusa nel 2013. Aurora era già nota al pubblico per aver partecipato a Uomini e Donne come corteggiatrice di Jack Vanore, prima di conoscere Masini. Vi ricordate di lei?