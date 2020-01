Serena Enardu preoccupata, lo sfogo su Instagram è arrivato pochi minuti fa: “La situazione peggiora”; ecco cosa è successo.

È stata la protagonista assoluta dell’ultima edizione di Temptation Island Vip. Ma Serena Enardu continua ad essere una dei personaggi più seguiti del momento. La sua storia d’amore con Pago ha tenuto incollati milioni di telespettatori durante il reality dedicato alle coppie. E, ancora oggi, i fan aspettano di sapere cosa ne sarà della coppia. I due si sono incontrati nella Casa del Grande Fratello Vip, dove Pago è uno dei concorrenti. Il loro faccia a faccia ha emozionato tutti: il cantante deciderà di perdonare la sua Serena e tornare con lei? La bellissima sarda, nel frattempo, continua a tenersi in contatto coi suoi followers attraverso Instagram. Ed è proprio lì che, qualche minuto fa, la ragazza si è mostrata abbastanza preoccupata. Già ieri Serena aveva parlato ai followers di alcuni crampi allo stomaco,che l’avevano fatta stare molto male. A quanto pare oggi la situazione non è migliorata. Ecco cosa ha raccontato ai fan.

Serena Enardu preoccupata, lo sfogo su Instagram: “Mi sono svegliata così”

Pago è uno dei concorrenti dell’edizione attuale del Grande Fratello Vip. Il cantante si gode la sua avventura nel reality più spiato di Italia e, ad aspettarlo fuori dalla Casa, c’è la sua ex Serena Enardu, intenzionata a riconquistarlo dopo la rottura a Temptation Island Vip. La showgirl sarda lo segue praticamente sempre in tv con la diretta del Gf Vip e parla spesso di lui, nelle sue storie di Instagram. Ma è proprio sul suo profilo social che, poco fa, Serena ha postato alcuni video in cui racconta cosa le sta accadendo nelle ultime ore. Ieri la Enardu aveva raccontato di avere avuto forti crampi allo stomaco: dolori davvero atroci, che l’hanno accompagnata fino alla sera. Ed oggi, a quanto pare, la situazione non è migliorata. Anzi, è proprio Serena a dichiarare il contrario. “La situazione peggiora. Penso che sia un’allergia, oggi mi sono svegliata con il labbro così gonfio e con questo sfogo.”. Nel video, Serena mostra ai followers le labbra gonfie e delle strane macchie che le sono apparse sul petto. Ecco lo screen di quel momento:

“Sto iniziando a pensare che sia una forma allergica. Non lo so, adesso andrà a capire cosa è”. Ha concluso così le sue stories Serena, aggiornando i followers sulle sue condizioni di salute.