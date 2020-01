Chi è Tosca, la cantante che parteciperà a Sanremo 2020, con il brano ‘Ho amato tutto’: età, carriera e vita privata della romana.

Sanremo 2020 sta per cominciare: dal 4 all’8 febbraio andrà in onda su Rai Uno lo show più atteso dell’anno. E’ il più amato dagli italiani: cantanti famosi saliranno sul palco dell’Ariston per esibirsi con il proprio brano inedito, uno solo vincerà. Tantissimi gli ospiti attesi dal pubblico e dal conduttore e direttore artistico che quest’anno sarà affiancato da 10 vallette. Tra i concorrenti in gara c’è un grande ritorno: parliamo di Tosca! La cantante vinse Sanremo nel ’96 al fianco di Ron: la loro canzone, ‘Vorrei incontrarti fra cent’anni’, è ancora famosa ed ascoltata oggi. Ma conoscete la biografia della cantante? Ci sono molti particolari interessanti: vi sveliamo tutto!

Chi è Tosca: età, carriera e vita privata della cantante di Sanremo 2020

Tosca è tra i BIG di Sanremo 2020: si presenterà sul palco dell’Ariston con il brano ‘Ho amato tutto’. Non è la prima esibizione della cantante al Festival: nel ’96 lo ha vinto insieme a Ron con il famosissimo brano ‘Vorrei incontrarti tra cent’anni’. E’ nata a Roma il 29 agosto del ’67: il suo nome completo è Tiziana Tosca Donati. Ha cominciato il suo percorso in una piccola compagnia teatrale: venne notata da Enzo Arbore in un piano bar romano. Nell’89 ha interpretato lei la canzone ‘Carcere ‘e mare’ nella colonna sonora di Scugnizzi di Nanni Loy. Nel ’92 partecipò a Sanremo, per la categoria ‘giovani’, con il brano ‘Cosa farà Dio di me’.

Dal ’96 in poi, dopo aver inciso il secondo album, ‘Attrice’, inizia a collaborare con artisti di fama internazionale come Lucio Dalla, Renato Zero, Riccardo Cocciante. Poi con Ron, grazie a ‘Vorrei incontrarti tra cent’anni’, ha vinto il Festival di Sanremo ’96. Ha proseguito ad incidere dischi, ad esibirsi sul palco dell’Ariston, e a collaborare con i più grandi della musica italiana. Nel 1997 ha vinto la Targa Tenco: nello stesso anno ha raggiunto un successo incredibile con la partecipazione nel cartone animato Century Fox, Anastasia: Tosca è la voce sia della parte recitata che cantata della protagonista del cartone. Al suo fianco, ad interpretare Dimitri, Fiorello: la canzone ‘Il io inizio sei tu’ raggiunse una fama a livello mondiale. Nel 2000 inizia molteplici collaborazioni ed interpretazioni: nel 2007 si è esibita nuovamente sul palco dell’Ariston con ‘Il terzo fuochista’ scritta da Massimo Venturiello. Ha cominciato anche la sua carriera teatrale e nel 2008 ha partecipato allo spettacolo ‘La strada’ tratto dal film di Federico Fellini il quale ha vinto tre premi Olimpici come migliore regia, migliore musica originale e migliori costumi. Nel 2014 ha pubblicato un nuovo album, ‘Il suono della voce’, con alcuni pezzi scritti da Ivano Fossati e Joe Barbieri. L’ultimo album pubblicato è uscito nel 2019 ‘Morabeza’ prodotto da personaggi noti come il già citato Joe Barbieri, Nicola Stilo, Lotfi Bouchnak. Tosca non è sposata ma ha un compagno da molti anni: Massimo Venturiello è un regista, attore e doppiatore.

Gareggerà in Sanremo 2020 con ‘Ho amato tutto’; questi i suoi sfidanti:

Il suo brano inedito è un elogio all’amore: il testo insegna a cogliere il ‘buono’ anche da una relazione giunta al termine. In bocca al lupo Tosca!