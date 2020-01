Vieni da Me, Daniele Bossari: “Posso essere più stupido di così?”, momento di ‘imbarazzo’ in studio con Caterina Balivo, ecco cos’è successo nel dettaglio.

Anche oggi Caterina Balivo tiene compagnia al pubblico con una nuova puntata di Vieni Da Me, che come sempre regala tante sorprese ed emozioni agli ospiti. Il primo a entrare in studio è Daniele Bossari, vincitore della seconda edizione del Grande Fratello Vip. Il conduttore e speaker radiofonico è stato invitato dalla Balivo per parlare del suo nuovo libro, ‘La faccia nascosta della luce’, oltre che per raccontarsi attraverso la famosa cassettiera del programma di Rai Uno. Tanti sono stati i momenti emozionanti dell’intervista di Bossari, soprattutto quelli in cui ha ripercorso il difficile calvario della depressione. Ma c’è stato anche un momento di ‘imbarazzo’ in studio, dovuto a una piccola gaffe di Daniele: ecco cos’è successo nel dettaglio.

Vieni da Me, Daniele Bossari in ‘imbarazzo’: “Ma posso essere più stupido di così?”, cos’è successo

Daniele Bossari è ospite della puntata odierna di Vieni da Me. Come sempre sorridente e solare, il conduttore si è raccontato senza filtri a Caterina Balivo, parlando della sua famiglia, del lavoro e del difficile momento di depressione che ha vissuto anni fa e che lo ha segnato profondamente. Il tutto con l’aiuto degli oggetti che la conduttrice gli mostrava man mano. A un certo punto, però, la Balivo ha tirato fuori dalla cassettiera un boccale di birra, e Daniele non ha colto il suggerimento, trovandosi un attimo in ‘imbarazzo’. In realtà il collegamento era a sua moglie Filippa Lagerback, che lui ha visto per la prima volta quando lei era testimonial della campagna pubblicitaria di una birra.

Quando si è reso conto della ‘gaffe’, Bossari è scoppiato a ridere: “Ma posso essere più stupido di così?”, ha detto, e poi ha raccontato tutto del suo primo incontro con Filippa e di tutto quello che è accaduto dopo. Avete visto anche voi?