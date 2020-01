In una delle sue ultime foto su Instagram, Wanda Nara si immortala con una scollatura da urlo in primo, ma un altro dettaglio cattura l’attenzione.

In attesa di vederla questa sera, lunedì 27 Gennaio, in una nuova puntata del GF Vip, Wanda Nara si è mostrata ai suoi followers in forma più che smagliante. Sappiamo che, come raccontato in diversi nostri articoli, la bella argentina è solita condividere degli scatti fotografici sempre entusiasmanti. Che, data la sua bellezza, catturano l’immediata attenzione dei suoi followers. L’ultimo risale a qualche ora fa. E, pensate, ha suscitato il medesimo interesse. Sapete perché? In suddetta immagine, la moglie di Mauro Icardi si immortala con indosso un fantastico top di colore nero. La scollatura in primo piano che ne esce fuori è davvero da urlo, ma a catturare l’attenzione dei suoi followers è ben altro. C’è, infatti, un ‘particolare’ dettaglio che non può assolutamente passare inosservato. Di che cosa parliamo? Ecco tutti i dettagli.

Wanda Nara, la scollatura è da urlo: quel dettaglio non passa inosservato

Il suo profilo Instagram pullula di foto davvero deliziose. Wanda Nara, infatti, è solita condividere scatti fotografici incredibili. E non perde mai occasione di poterne pubblicare di altri. L’ultimo, come dicevamo precedentemente, risale a qualche ora fa. Quando, in attesa di ritornare a Roma, Wanda è stata la protagonista di una fantastica serata a Milano. L’uscita doveva essere speciale considerato l’outfit sfoggiato. Per l’occasione, infatti, l’argentina ha indossato un top nero molto scollato. È proprio per questo motivo che, in suddetta foto, la scollatura immortalata è davvero da urlo. Tuttavia, c’è un altro dettaglio che cattura l’attenzione. Sapete di che cosa parliamo? Ecco tutti i dettagli:

Lo avete notato anche voi? Certo, la scollatura in primo piano, come dicevamo precedentemente, è davvero da urlo. Eppure, stando a diversi commenti che sono apparsi a corredo dello scatto, c’è ben altro che cattura l’attenzione. Ci riferiamo, infatti, a quella succulenta e gustosa barretta di cioccolato che la Nara è intenta ad addentare. Voi, invece, ci avevate fatto caso?

Che look avrà questa sera al GF Vip?

Wanda Nara è, senza alcun dubbio, una delle vere e proprie scoperte di questa quarta edizione del GF Vip. Non soltanto per i suoi interventi sempre precisi e giusti, ma anche per la sua bellezza. In ogni puntata, l’argentina si mostra in tutto il suo fascino ed eleganza. A partire dalla prima puntata. Fino a quella di qualche giorno fa. Per questo motivo, la domanda adesso sorge spontanea: che look sfoggerà questa sera? Siete curiosi di saperlo? Non vi resta che seguire la diretta di questa sera.